8月20日の朝鮮中央通信報道。北朝鮮の動静をウオッチしている関係者の視線が一斉に集中する記事が配信された。題名は、「金与正朝鮮労働党中央委員会副部長、わが国家に対するソウル当局の欺瞞的な『融和攻勢』の試みの本質を辛辣に批判」。

【画像】スポーティーな服装で兵士たちの訓練を凝視する金与正氏

関係者の一人は「これは金与正が、北朝鮮の外交政策を担当する地位に復帰したことを意味する」と語る。一体どういうことなのか。



金正恩総書記の妹、金与正朝鮮労働党副部長 ©時事通信社

各国のエキスパートが注目したのは、金与正氏の発言内容ではない。その形式だった。同通信は「（金与正氏は）朝鮮外務省の主要局長との協議会で（中略）批判し、国家首班の対外政策構想を伝達して手配した」と伝えた。

「形式的な序列を飛び越えた扱い」外交政策を担当する地位に復帰

与正氏は2018年から2019年にかけての米朝・南北両外交で華々しく活躍した。18年2月には北朝鮮代表団の一人として訪韓した。米朝外交では事前の実務協議を指揮したほか、18年6月の米朝首脳会談などで実兄の金正恩総書記のそばでペンを差し出すなど、かいがいしく働いた。だが、19年2月にハノイで行われた米朝首脳会談が決裂した後、連帯責任として一時期、党政治局員候補から降格処分になったこともあった。

ところが、最近は明らかに金与正氏の力が増している。金正恩氏の公式活動では、名前こそほとんど出てこないが、同時に配信される写真に写り込む姿が激増。その数は、今年1年間だけでも60枚以上にのぼる。

昨年9月11日、金正恩氏が北朝鮮軍特殊作戦武力訓練基地を訪れた際に公開された写真には、愛用しているスカート姿ではなく、スポーティーな服装で兵士たちの訓練を凝視する金与正氏の姿が写っていた。視察した兵士たちは後に、ロシアに派遣されたとみられており、金与正氏が国家の重要な決定の場に立ち会っている証左にもなった。

さらに、日米韓の関係者の1人は「党副部長である金与正氏が、党幹部が出席する会議の中央ひな壇に座っていたこともある。明らかに形式的な序列を飛び越えた扱いだ」と話す。

米朝交渉のキーマンにする可能性も

今回の金与正氏の「外交復権」は何を意味するのか。別の関係者は「来年にも始まるとみられる米朝交渉のキーマンにする気ではないか」と語る。米国の北朝鮮専門サイト「NKニュース」は6月、トランプ米政権が金正恩氏に親書を送ったものの、北朝鮮が受け取りを拒んでいると伝えた。

北朝鮮を逃れた元党幹部は「北朝鮮は年末まで国防改革5カ年計画に集中している。計画を途中で放り出して米朝協議を始めれば、国内で求心力が落ちてしまう」と話す。そのうえで元党幹部は「今年の年末から来年1月に党大会を開き、5カ年計画の目標達成と同時に、対米決戦を唱えて外交戦に挑むのではないか」と予測する。

第2期トランプ政権との首脳会談に向けて

問題は、第2期トランプ政権の予測不可能性だ。相互関税を巡る各国との交渉やウクライナ和平を巡る交渉などで、トランプ米大統領の独善的な行動に関係国は振り回されている。日本外務省の元幹部は「実務者による積み上げがまったく意味をなさない。閣僚とトランプの間には深い断絶がある」と語る。第1期トランプ政権時の米朝交渉のように、事前に米国務省が乗り出して実務協議をして合意に至っても、トランプ氏が首脳会談でまったく違った結論を出す可能性もある。

前出の元労働党幹部は「事前に説明した内容と異なる結果になれば、金正恩の怒りを招く。下手をすれば政治犯収容所送り、最悪の場合は処刑されかねない」と語る。今頃、北朝鮮の外交官は戦々恐々だろう。

北朝鮮は「これ以上、核問題で譲歩する交渉はしない」と宣言している。このため、首脳会談の前に「金正恩氏に、首脳会談で譲歩しなくても大丈夫です」と報告できる確信が欲しい。だから、下準備はどうしても必要になる。

「特使役を担うのは金与正氏しかいない」

北朝鮮にとっての救いは、トランプ氏本人が金正恩氏との会談に意欲満々だという点だ。トランプ氏は、米朝合意によって「世界で戦争を止めさせた8番目の例だ」と誇り、ノーベル平和賞の受賞を目指すだろう。

北朝鮮としては、実務協議は意味がないし、逆に自殺行為になりかねない。そこで、北朝鮮は「親書」と「特使」によって、トランプ氏の意思を直接確認する手に出るだろう。その特使役を担うのは金与正氏しかいないと、北朝鮮は考えているようだ。それが、8月20日の朝鮮中央通信報道につながっている。来る党大会で、金与正氏は特使にふさわしい職責、党書記などのポストを与えられる可能性がある。

「ロイヤルファミリーの特別な一員」との声も

金与正氏の強烈なパワーの源泉は、実兄の金正恩氏との強い信頼関係だ。北朝鮮の指導者は代々、「キョッカジ（枝葉）」と呼ぶ、政敵になりそうな「白頭山血統」と言われる金日成主席の血を引く人物たちを殺害するか幽閉に近い閑職に追いやってきた。

だが、金与正氏だけは例外の扱いを受けている。朝鮮中央テレビは今年1月と4月、金与正氏とその子どもとみられる男女の幼児2人の映像も伝えた。日米韓の政府関係者は、2人が金与正氏の子どもだとみている。関係者の1人は「金与正氏はキョッカジなどではなく、ロイヤルファミリーの特別な一員ということだ」と語る。

現在、「白頭山血統」で公職に就いているのは金正恩氏と金与正氏の2人しかいない。現在の金正恩氏の後継者は、西側メディアが「キム・ジュエ」と呼ぶ娘とみられるが、ジュエ氏は2012年末から13年初めに生まれたとみられる。ジュエ氏が入党し、公職に就くまでまだ10年は必要だ。それまでに、金与正氏を支える党や政府の人間たちは増えていくだろう。金正恩氏が健在である限り、ジュエ氏の地位は揺るがないが、健康状態次第では、「金与正体制」が誕生する可能性も残されている。

（牧野 愛博）