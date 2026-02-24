北朝鮮の金正恩総書記の実妹で、朝鮮労働党副部長を務めてきた金与正（キム・ヨジョン）氏が、日本の閣僚級に当たる党中央委員会の部長に昇進したことが24日、朝鮮中央通信の報道で明らかになった。現在平壌で開かれている第9回党大会の5日目の日程に先立ち、党第9期第1回中央委員会総会が開催され、人事と組織改編が行われた。同通信によると、前日の党大会で新たに選出された中央委員および候補委員が出席し、総会では金与正氏が