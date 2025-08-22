この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

109シネマズ大阪エキスポシティ（大阪府吹田市）で8月19日、映画「大長編 タローマン 万博大爆発」べらぼうジャパンプレミアが開かれ、藤井亮監督、タローマンが登壇した。



岡本太郎さんの代表作「太陽の塔」近くにある109シネマズ大阪エキスポシティで行われたジャパンプレミア。地底の太陽、CBG隊長（そっくりさん）、未来のCBG隊員、風来坊（にせもの）、未来を見た、サンタワー、ガ・ダーンという同作に登場するキャラクターも駆け付け、藤井監督、タローマンの総メンバーで主題歌「爆発だッ！タローマン」のダンスも披露して盛り上がった。



藤井監督は「太陽の塔はタローマンが生まれた場所でもあるので、ここで上映いただけるというのはとても光栄です」とあいさつ。「たった5分のでたらめ（TVシリーズ）を、長編の映画にできるのか、凄く心配でした。本日初めて見る一般の皆さんの感想を早く聞きたいです」と話す。「有名俳優も出ていないPR手段が少ない映画です。是非、みなさんの口コミ、みなさんの力で拡げてください」と観客に呼びかけた。



109シネマズ大阪エキスポシティほか8月22日全国ロードショー。

