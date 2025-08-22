この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

109シネマズ大阪エキスポシティ（大阪府吹田市）で8月19日、映画「大長編 タローマン 万博大爆発」べらぼうジャパンプレミアが開かれ、藤井亮監督、タローマンが登壇した。

岡本太郎さんの代表作「太陽の塔」近くにある109シネマズ大阪エキスポシティで行われたジャパンプレミア。地底の太陽、CBG隊長（そっくりさん）、未来のCBG隊員、風来坊（にせもの）、未来を見た、サンタワー、ガ・ダーンという同作に登場するキャラクターも駆け付け、藤井監督、タローマンの総メンバーで主題歌「爆発だッ！タローマン」のダンスも披露して盛り上がった。

藤井監督は「太陽の塔はタローマンが生まれた場所でもあるので、ここで上映いただけるというのはとても光栄です」とあいさつ。「たった5分のでたらめ（TVシリーズ）を、長編の映画にできるのか、凄く心配でした。本日初めて見る一般の皆さんの感想を早く聞きたいです」と話す。「有名俳優も出ていないPR手段が少ない映画です。是非、みなさんの口コミ、みなさんの力で拡げてください」と観客に呼びかけた。

109シネマズ大阪エキスポシティほか8月22日全国ロードショー。

関連記事

大阪で大規模スポーツイベント開催へ　男子バレーボールのスター選手が意気込み語る

大阪で大規模スポーツイベント開催へ　男子バレーボールのスター選手が意気込み語る

 あべのハルカス展望台で「雲の中の夏祭り」　幻想的な「霧の庭」も

あべのハルカス展望台で「雲の中の夏祭り」　幻想的な「霧の庭」も

 大阪で「イマーシブミュージアム」　印象派作品と日本の浮世絵がシンクロするイマーシブ体験

大阪で「イマーシブミュージアム」　印象派作品と日本の浮世絵がシンクロするイマーシブ体験
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.42万人 2267 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube