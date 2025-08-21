この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気を集める投資アドバイザーの鳥海翔氏が、「今の米国株は買うべきではない？50代60代の新NISA戦略とリスク回避について紹介します！」と題し、S&P500の現状や投資家が惑わされやすい情報の取り扱い方について詳しく解説した。



鳥海氏は動画冒頭、「頭の中が整理されないと、結局わけのわからない行動をしてしまう」と語り、まずは自分が得ている情報が“何の話なのか”きちんと仕分けることの重要性を強調。「今見てる情報、今聞いてる情報がどこに分類されるのか、深呼吸して整理してから行動することが極めて大事」と説いた。



今回のテーマは「S&P500が暴落するかもしれない」という話題。鳥海氏は直近3年間でS&P500が60～70%上昇した一方で、「EPS（一株あたりの利益）は約16%増に留まっている」と、株価と業績の乖離を指摘。このズレが「投資家の期待値が先行した“バブル的な状況”」を生み出していると例えたうえで、「PER（株価収益率）は過去30年の16～17倍を大きく超え、現在は25倍前後、“ITバブル崩壊前”とほぼ同等水準にある」と警鐘を鳴らした。「実態と伴わない株価上昇は危うい。これは短期的には危険信号だ」とズバリ断言した。



一方、「どうせ最終的には“積み立て投資すればOK”と言われるが、半分は正解で半分は間違い」と指摘。「知識なくただ積み立てるだけでは資産を守れない。過去の損失事例を見れば明らか。続けること以上に“行動の本質と情報”を自分で見極められるかが重要」と、短期と長期の情報軸を持つ必要性を説く。「S&P500は今買うな」という情報も「短期目線では真実だが、長期目線なら“最強”ともとれる。大切なのは“自分がどの目線で見ているのか”を意識的に区別して受け取ること」だと語った。



さらに鳥海氏は「情報はごちゃ混ぜで届く。SNSやYouTube、X等ではS&P500は“バブルだ”“最高だ”と真逆の意見が混在。ここを適切に仕分けられなければ、『投資なんてギャンブルだ』と誤解したまま、投資をやめてしまう」と警告。「我々がキャッチし、行動に移すべき情報は長期的な正しいもの。短期情報に毎回振り回されていては、本来の目的に集中できなくなる」と語り、冷静な情報整理と本質的行動の重要性を繰り返し訴えた。



動画の締めくくりでは「S&P500は今“割高”であるのは事実。だがこれはあくまで短期の話。歴史やAI、人口増加・通貨供給増などすべてを加味すれば長期ではS&P500は上がっていく。“短期暴落説”に振り回されるより、まずは自分の軸で長期目線の行動を取ることが一番大切」と力説し、冷静な情報整理と本質的行動の重要性を強く訴えて、動画を結んだ。