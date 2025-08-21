アイドルグループHKT48や、日韓合同グローバルガールズグループIZ*ONEで活動していた女優の矢吹奈子が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に登場！ 長崎県松浦市を訪れ、同市に移住してきた主婦おすすめの絶景の中で、BBQを楽しんだ。

矢吹が出会った女性は、長崎県松浦市の離島・鷹島で暮らす37歳の主婦。松浦の自然に惚れ込み、結婚を機に13年ほど前に鷹島に移住した。鷹島の主婦が「どこにも負けない！」と矢吹に紹介したのは、「松浦市ナンバーワン絶景でのBBQ」だ。

鷹島の主婦おすすめのBBQのメイン食材は、肉ではなくてマグロ。彼女は矢吹を道の駅に連れていき、市場になかなか出回らないマグロのカマや、希少部位の頬肉を購入。さらには、全国有数のアジの水揚げ量を誇り、「アジフライの聖地」と宣言して推薦している松浦市の、揚げるだけの状態に調理されたアジフライも買い物カゴへ。地元食材がそろったところで、島の小さなキャンプ場「toto・ん・トコ」へ向かった。

美しい青い海を一望しながらアウトドアが楽しめるtoto・ん・トコは、地元民はもちろん、全国のキャンパーが集まる、松浦市の小さな楽園的場所。近くには、高さ15メートルほどの砂岩で通称「希岩（まれいわ）」という、常連しか知らない絶景スポットがある。雄大かつ神秘的な空間で、矢吹は鷹島の主婦と写真撮影を楽しんだ。

絶景散歩を楽しんで戻ってきた矢吹と鷹島の主婦は、toto・ん・トコのオーナーとBBQ！ 初めてマグロの頬肉を食べた矢吹は、「歯ごたえがある感じですね！ 脂がおいしいです！」とビックリ。海を眺めながら刺身とビールを味わい、「最高な条件が全部そろっています！ おいし～！」とうっとりした。

カマは丸焼きに。試食した矢吹は、「なにこれ……おいし～！ 本当にマグロ？」「お肉みたいですね！」「これから焼いて食べたいかも！」とまたもやビックリ。

BBQの締めのアジフライを食べた矢吹は、「アジの味がおいしい！」「何にもつけてないのに、めちゃくちゃおいしい！」と感動。「こんなにおいしい料理をたくさん食べられて、こんな絶景も目の前にあって、本当に幸せ空間でした。ありがとうございました！」と、鷹島の主婦やtoto・ん・トコのオーナーに感謝した。

なお、矢吹の素敵な松浦市ロケ映像は、8月16日に放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

