この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」が公開した動画で、総合診療専門医の舛森悠医師が、女性が経験する閉経前後の体の変化と、それに伴う病気リスクについて解説した。



冒頭では、舛森医師が診療した70代女性のケースを紹介。女性は60歳ごろまで健康だったが、転倒による骨折を機に胸の不調を訴え、最終的に狭心症（一般に心筋梗塞の前段階と位置づけられることがある）と診断されたという。背景に、閉経に伴う骨粗しょう症と高コレステロール血症が関係していた可能性に言及し、閉経後の変化を見過ごさない重要性を示した。



閉経は平均して約50歳で起こり、その前後5年間（45〜55歳）が「更年期」とされる。舛森医師は、「『更年』には『変更』『更新』の意味がある」として、「人生の折り返し地点で新たなステップに向かい、自分の健康を見つめ直す期間」と前向きに捉える考えを示した。



一般に更年期と聞くと、ほてり（ホットフラッシュ）、不眠、いらいら感、めまい、頭痛などを想起しやすい。これらは加齢に伴い女性ホルモン（エストロゲン）が低下し、脳が「もっとエストロゲンを出して」と指令を送ることで生じる自律神経の乱れと関連すると説明。日本国内では更年期症状による経済損失が「数十億円規模にのぼる」とする見方も紹介した。症状に悩む場合は婦人科の受診を勧めつつ、受診のハードルが高ければ、まずはかかりつけ医に相談する選択肢にも触れた。治療の選択肢として、ホルモン療法、漢方薬、プラセンタ注射などが挙げられたが、適応や可否は個々に異なるため、医療機関での判断が必要とした。



閉経後の体で起こりやすい主な変化と向き合い方



1．骨がもろくなる（骨粗しょう症）

閉経後の女性は骨がもろくなりやすく、60代女性は「5人に1人」、70代では「3人に1人」が骨粗しょう症を発症するとの説明があった。骨折は寝たきりの原因の「4位」とされ、軽視できないとした。



向き合い方

運動：骨に適度な刺激を与えることを推奨。「かかとを上げて落とす」「軽いスクワット」など、日常の合間にできる範囲で続ける姿勢を促した。

ビタミンD：カルシウム吸収に関わる栄養として、日光に当たる習慣（軽いジョギングや散歩）や、鮭、卵、きのこ類などの食品を挙げた。

検査：閉経後は、数年に1回の骨密度検査などスクリーニングを受け、早めに把握する重要性を述べた。



2．心筋梗塞・脳梗塞のリスク上昇

心筋梗塞や脳梗塞は男性に多い印象があるが、女性も閉経後にリスクが上昇し、70歳ごろには男女差が小さくなるとした。



理由

エストロゲンはLDLコレステロールの代謝を助けるとされ、閉経でこの働きが弱まると、血管に脂質がたまりやすくなるとの説明。総コレステロールが160〜180mg/dLの人と比べ、200〜240mg/dLでは心疾患リスクが「約1.5倍」、260mg/dL超では「約4倍」と述べた。



向き合い方

食事：肉中心から、青魚（サバ、イワシ、アジなど）やナッツを意識する食習慣への切り替えを提案。魚油に含まれるDHA・EPAについて触れ、コレステロール管理に配慮した食事の例として紹介した。

運動：少し息が弾むが会話できる程度の有酸素運動を、週3〜4回・1回30分を目安に行うのが理想とし、「できることから始める」姿勢を示した。



3．糖尿病リスクの上昇

閉経を機に、女性は糖尿病になりやすくなる点にも言及。



理由

エストロゲン低下：エストロゲンはインスリン作用を後押しするとされ、低下により血糖が上がりやすくなるとの説明。

内臓脂肪の蓄積：エストロゲン低下で内臓脂肪がたまりやすくなり、臓器への脂肪沈着によりインスリンの働きが弱まりやすいと述べた。



HbA1c（ヘモグロビンA1c）は過去1〜2か月の平均血糖を反映する指標で、6.0％超から血管が詰まる病気のリスクが「約2倍」に上がるとされ、6.5％以上が糖尿病の診断基準になると説明した。血管内で高血糖状態が続く様子について、舛森医師は「血管の中に『ザラメ』が流れているようなイメージ」と表現した。



向き合い方

早期発見：初期症状は少ないため、健康診断や血液検査を定期的に受ける意義を強調。かかりつけ医（内科）での検査も選択肢とした。



舛森医師は、閉経後の変化やリスクを知ることで、発症を未然に防いだり、リスクを減らしたりできる可能性に触れた。病気を発症する前の「未病」の段階で正しい知識を学び、生活習慣を見直すことが、人生100年時代をいきいきと過ごす一助になると語り、詳細は動画で解説されていると結んだ。

