“元ドラ3”ジャリル・オカフォーが北海道に到着「コートで活躍する姿をぜひ見てもらいたい」

レバンガ北海道は8月20日、2025－26シーズンの選手契約を締結したジャリル・オカフォーが北海道に到着したことを公式Xで発表した。

名門デューク大学出身のオカフォーは、211センチ122キロの体格を誇るビッグマン。「NBAドラフト2015」でフィラデルフィア・セブンティシクサーズから1巡目全体3位指名を受け、オールルーキーファーストチームに選出された。ブルックリン・ネッツ、ニューオーリンズ・ペリカンズ、デトロイト・ピストンズ、インディアナ・ペイサーズでもプレーし、NBA通算7シーズンで248試合に出場して1試合平均10.3得点4.7リバウンドを記録。アメリカ以外では中国やスペイン、プエルトリコなどのチームにも在籍し、Gリーグのインディアナ・マッドアンツでもプレーした2024－25シーズンは同じく北海道に加入する富永啓生とチームメートだった。

ナイジェリア代表の一員として「第32回オリンピック競技大会」に出場したオカフォーは、投稿された動画を通じて「今のところ素晴らしいです。実は日本に来るのは2回目で、前回はオリンピック期間だったのですが、コロナ禍だったので、その時は特に何かができたわけではありませんでした。なので、再び日本に来られて嬉しく思います」と明かし、「1カ月くらいと短かったですが、良いオフでした。Gリーグやプエルトリコなど世界を飛び回りましたが、日本に来てプレーをする準備はできています」とコメント。「ファンの皆さん、北海道に来られて嬉しいです。日本のファンは非常に情熱的だと聞いています。皆さんに会える日が楽しみですし、コートで活躍する姿をぜひ見てもらいたいです」とメッセージを送り、「ジャ」もしくは「BIGジャ」と呼んでほしいという。

なお、北海道は20日時点でオカフォーと富永に加え、市場脩斗、ケビン・ジョーンズ、木林優、ジョン・ハーラーを新戦力として獲得。島谷怜、菊地広人、星野京介、盛實海翔、関野剛平、ドワイト・ラモス、内藤耀悠もロスターに名を連ねる。

【動画】怪物センターが北の大地に上陸