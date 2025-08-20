株式会社エーディテクノは、最長15mの長尺USB Type-Cケーブル「AUC2」シリーズを8月26日（火）に発売する。

マルチモードVCSELレーザーとOM3規格の光ファイバーを採用し、銅線とのハイブリッド構造によりデータおよび映像の長距離伝送を可能としたUSB Type-Cケーブル。7.5m、10m、15mの3種類を用意する。

光ファイバーに映像伝送や高速データ通信を、USB通信や電力供給には銅線を利用することで、それぞれの機能を分担。これにより、最大15mという長距離伝送を実現したという。

従来モデル「AUC」シリーズでは、DisplayPort 1.4に準拠し、最大4K/60Hz（16.2Gbps）までの伝送を可能としていたが、「AUC2」ではDisplayPort 2.1のUHBR10（40Gbps）に対応。最大ケーブル長も10mから15mへと延長している。引き続き最大60WのPower Delivery（PD）に対応する。

接続されるホストやデバイスに応じて、伝送モードが自動的に切り替わるのも特徴。環境に応じて「映像はDP2.1で8K、データはUSB 2.0」または「映像はDP1.4で4K、データはUSB 3.2」という最適な組み合わせが選択される。

また、従来のアクティブオプティカルケーブル（AOC）では、USB通信の方向が固定されていたが、独自の高速光変換ICと6本の高性能光ファイバーにより、USB 3.2によるデータ通信において双方向接続を実現した。ただし、USB 2.0/1.1および映像信号は方向指定が必要。

コネクタ部は金属製となっており、外部からのノイズ侵入や内部からのノイズ漏洩を抑制。ケーブル内部にもシールドを施すことでノイズ耐性を強化した。

主な仕様

価格

コネクター最大幅：15mm USB規格：USB 3.2 Gen2（USB 3.1）、USB 3.2 Gen1（USB 3.0）、USB 2.0、USB 1.1 データ最大転送速度：10Gbps DP最大伝送速度：DP4レーン（Ver.2.1）40Gbps 映像+データ同時伝送モード：DP2.1（DP40：UHBR10、4レーン8K）＋USB2.0（480Mbps）、DP1.4（2レーン4K）＋USB3.2（10Gbps） USB Power Delivery：最大60W（20V/3A） ケーブル許容曲げ半径：65mm ケーブル許容張力：常設200N（20.4kgf）、瞬間400N（40.7kgf）AUC2-007M（7.5m）：3万8,830円 AUC2-010M（10m）：4万2,680円 AUC2-015M（15m）：5万380円