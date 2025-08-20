JO1共同開発の「JOCHUM」グッズ第3弾！サンリオ「ジェオチャム キャンディデザインシリーズ」
サンリオとJO1が共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」の新グッズ「ジェオチャム キャンディデザインシリーズ」が登場！
11キャラクターたちがキャンディを持った楽しいデザインを使用した、キャラクター性を活かしたグッズを中心に、使いやすくて集めたくなる全27種がラインナップされます☆
サンリオ「JO1」共同開発「JOCHUM」グッズ第3弾「ジェオチャム キャンディデザインシリーズ」
スケジュール：発売日：2025年9月4日(木)
販売店舗：全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか ※一部取扱いの無い店舗もありますサンリオオンラインショップ発売日時：2025年9月4日(木) 10:00
※状況により、予告なく個数制限が変更、販売⽅法が異なる場合があります
※地域によっては、配送状況によりグッズが開催初⽇の開店時に間に合わない場合もあります
※電話での問い合わせ（数量の確認など）の回答、取り置き、配送はできません
※数量限定のため、期間中であっても変更、売り切れの場合があります
※グッズの転売、譲渡、複製は禁⽌です
※仕様、デザイン、⾊などが予告なく変更になる場合があります
2022年に人気グローバルボーイズグループJO1とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」
「ジェオチャム」グッズ第3弾として「ジェオチャム キャンディデザインシリーズ」が発売されます。
第3弾に登場するのは、11キャラクターたちがキャンディを持った楽しいデザイングッズ。
キャラクター性を活かしたグッズを中心に、使いやすくて集めたくなる全27種が新登場します。
トートバッグ、ぬいぐるみショルダーバッグといったお出かけが楽しくなるグッズがラインナップ。
ステッカーセット、シークレット硬質カードケース&カード、シークブレットローチは、かわいく身に着けたり、身の回りのデコレーションにもぴったりです☆
マスコットホルダー
価格：各2,200円(税込)
種類：全11種（ピーハイ、レイン、マイクン、ちまた、ヤヌカミ、まめちぃ、ぽぽ、チュララ、もこ、RURU、Bira）
着脱可能なケープが付いたマスコットホルダー。
同じシリーズのミニカチューシャキーホルダーを付けてもかわいいサイズ感です。
ミニカチューシャキーホルダー
価格：各1,100円(税込)
種類：全11種（レイン、ピーハイ、マイクン、ちまた、ヤヌカミ、まめちぃ、ぽぽ、チュララ、もこ、RURU、Bira）
キーホルダーとしてはもちろん、金具を取り外して手持ちのマスコットにセットできる仕様のミニカチューシャキーホルダー。
カチューシャ落下防止のループが付いているので、マスコットのボールチェーンを通して使えます。
トートバッグ
価格：1,650円(税込)
サイズ：約幅36×高さ40cm
A4サイズが入る使いやすいサイズのトートバッグ。
軽くて丈夫な帆布生地が使用されています。
ぬいぐるみショルダーバッグ
価格：2,497円(税込)
サイズ：約幅17×高さ13×奥行7cm
縦横どちらにも対応したぬいぐるみショルダーバッグ。
同じシリーズのマスコットやお気に入りのぬいぐるみを入れて持ち歩けます。
ステッカーセット
価格：550円(税込)
内容：ピーハイ、レイン、マイクン、ちまた、ヤヌカミ、まめちぃ、ぽぽ、チュララ、もこ、RURU、Bira、集合
12柄各1ピース、計12ピースをアソートしたステッカーセット。
スマートフォンのケースに挟んだり、デコレーションを楽しめる大きめサイズです。
シークレット硬質カードケース&カード
価格：660円(税込) ※ランダム封入
種類：全11種（ピーハイ、レイン、マイクン、ちまた、ヤヌカミ、まめちぃ、ぽぽ、チュララ、もこ、RURU、Bira）
キャンディデザイン形の硬質カードケースとカードのセット。
どのキャラクターが出てくるかは開封するまでのお楽しみです。
シークレットブローチ
価格：990円(税込) ※ランダム封入
種類：全12種（ピーハイ、レイン、マイクン、ちまた、ヤヌカミ、まめちぃ、ぽぽ、チュララ、もこ、RURU、Bira、大家さん）
キャンディがワンポイントになった、ぬいぐるみタイプのブローチ。
「ジェオチャム」たちが住むおうちの「大家さん」もラインナップされます。
JOCHUMのARフォトフレームをプレゼント
配布期間：2025年9月4日(木)〜9月15日(月・祝)
全国の「ジェオチャム キャンディデザインシリーズ」取り扱い店舗にて、店内POPに掲載の二次元コードを読み込むと、「JOCHUM」各キャラクターがキャンディを持ったかわいらしいデザインのARフォトフレーム全12種からランダムで1種プレゼントされます。
ARフォトフレームは、スマートフォンで簡単に写真撮影が可能。
「JOCHUM」と一緒にオリジナルの写真を撮影できるコンテンツです。
※「ジェオチャム・ハッピースポット」対象店舗のみ各店舗ごとにそれぞれご当地限定デザイン1種が加わる全13種
※ランダムでの配付となりますが、何度でも二次元コードを読み取ることができます
※サンリオオンラインショップは対象外です。そのほか、一部対象外の店舗があります
サンリオショップ3店舗「ジェオチャム・ハッピースポット」
開催期間：2025年9月4日(木)〜9月15日(月・祝)
対象店舗、アンバサダーキャラクター：
・Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店：RURU
・Sanrio イオンモール橿原店：マイクン／・Sanrio イオンモール岡山店：まめちぃ
サンリオショップ3店舗限定で、JOCHUMの特別装飾を施した「ジェオチャム・ハッピースポット」を開催。
各店舗ごとのアンバサダーキャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットが設置されるほか、キャラクターボイスが店内で楽しめます。
さらに本シリーズグッズのデザインを取り入れた壁面装飾をはじめ、店内POPに掲載の二次元コードを読み込むと、ARフォトフレームをランダムで1種プレゼント。
ARフォトフレームは、通常店舗で配付される12種のほか、「ジェオチャム・ハッピースポット」では各店舗ごとにそれぞれご当地限定デザイン1種が加わります。
※ 「ジェオチャム・ハッピースポット」のご当地デザインのフォトスポットとARフォトフレームの設置は各店舗1キャラクターです
サンリオオンラインショップ購入者限定「JOCHUM WEB検定 2025」
検定開始日：2025年9月4日(木)10:00以降
受検期間：2025年9月17日（水）AM9:59まで
開催場所：サンリオオンラインショップ（本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店限定）
詳細URL：https://jochum.sanrio.co.jp/news/?news=20250820
賞品・当選人数：
・A賞：JOCHUM おめかしハットぬいぐるみ1体 11名
・B賞：JOCHUMグッズ5種詰め合わせセット(ラバーミラー・ハンドタオル・クリアシール・もこもこヘアゴム・メタルチャーム) 33名
・C賞：サンリオピューロランドペアチケット 11組22名様
サンリオオンラインショップにて「JOCHUM」グッズを1点以上購入の方を対象に「JOCHUM WEB検定 2025」への招待状1枚(1会計最大1枚) を同梱。
WEB検定に挑戦された方の中から抽選で、景品がプレゼントされます。
※A賞とB賞は、キャラクターはランダムでのプレゼントとなります
※招待状は譲渡禁止です。購入者本人以外の応募は無効となります
※WEB検定の参加、プレゼントの応募には、サンリオオンラインショップ本店でのSanrio＋会員登録(無料)が必要です
※招待状配付は、なくなり次第配付終了となります
※応募、当選に関する問合せは受け付けていません
※景品は9月下旬ごろまでに発送予定です
※景品の発送は日本国内のみとなります
サンリオグッズ取扱い10店舗限定「JOCHUMキャンディデザインフェア」
クリアカード
開催日：2025年9月4日(木)
実施店舗：
・キデイランド：原宿店、大阪梅田店、名古屋パルコ店、広島パルコ店、三宮店
・ドン・キホーテ：：キラキラドンキ高崎西口店、キラキラドンキ横浜ワールドポーターズ店、キラキラドンキ近鉄パッセ店、キラキラドンキ博多マルイ店、ドン・キホーテあべの天王寺駅前店
量販店・専門店の一部サンリオグッズ取扱いコーナーで、「JOCHUMキャンディデザインフェア」を開催。
フェア実施店舗では「JOCHUＭ」グッズ販売コーナーに特別装飾が施されるほか、「ジェオチャム キャンディデザインシリーズ」を税込み2,500円以上購入の方を対象に、数量限定購入特典として先着で「JOCHUMアニメシーズン2デザインのクリアカード」が1枚プレゼントされます。
グッズの販売状況や購入特典の配付に関しては、各実施店舗へ問い合わせください。
※配布は⼀⼈につき1回限りです。予定数量に達し次第、配付を終了します
※グッズ販売、ノベルティ配付開始は9月4日(木)各店舗の開店時間以降になります。店舗によって営業時間は異なります
※混雑予想により事前に入場制限を行う場合や、当日の混雑状況によって入場制限を行う場合があります
※地域によっては、配送状況により商品やノベルティが開催初⽇の開店時に間に合わない場合もあります
11キャラクターたちがキャンディを持った楽しいデザインを使用したグッズシリーズ。
サンリオ「JO1」共同開発「JOCHUM」グッズ第3弾「ジェオチャム キャンディデザインシリーズ」は、2025年9月4日より販売開始です☆
