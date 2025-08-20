【蟲神器 めざせ！最強の蟲主】 11月13日 発売予定 価格：6,380円 CEROレーティング：審査予定

日本コロムビアは、Nintendo Switch用トレーディングカード「蟲神器 めざせ！最強の蟲主」の発売日を11月13日に決定した。価格は6,380円。

本作は、大創産業が運営する100円ショップ「 DAISO（ダイソー）」で販売されているオリジナルトレーディングカードゲーム「蟲神器（むしじんぎ）」を原作としたゲーム。プレーヤーは「最強の蟲主」になることを目指して活躍するストーリーを進めながら、さまざまな登場キャラクターと対戦し、カードを集め、理想のデッキ作りを楽しめる。タイミングや対戦相手探しなどを気にせず、1人で好きなだけ遊ぶことが可能だ。

また、インターネットを利用してオンライン通信で対戦したり、ローカル通信で対戦する機能も備えている。ほかにも、デッキ編成時に、多彩な収録カードを「種類」・「コスト」・「属性」・「レア度」・「収録弾」などで絞り込む機能や、実績あるデッキレシピを見られる機能など、実践でも役立つさまざまな機能が装備されている。

まだ「蟲神器」のカードゲームに触れたことの無い人にとっては、ルールやカードを学べる入門ソフトとして、すでにカードゲームを日ごろから遊んでいる人にとっては実力アップのための練習台として、さらに、「蟲神器」大会での優勝を目指すヘビーユーザーのにとっては強いデッキを組んだり戦略を試すシミュレーターとして活用できる内容になっている。

スターターセットから第6弾までの全カードを収録

1人でじっくり楽しめる、ストーリーモードを搭載

カードゲームのルールを完全順守した、バトルシステムを搭載

通信プレイが楽しめる

〇「蟲神器 めざせ！最強の蟲主」

ジャンル：トレーディングカード

対応機種 ：Nintendo Switch

プレイモード/人数 ：TVモード／1人、テーブルモード／1人、携帯モード／1人

通信機能/人数 ：オンライン通信／2人、ローカル通信／２人

発売予定：11月13日（木）

価格：6,380円

ゲームコード：HAC-P-BPANA

JAN：4549767339863

(C)大創出版

(C)2025 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.