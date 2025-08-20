フェイス＆ボディ悩みを即効ケア！Jfeelクリニック「ONDAリフト」導入記念イベント

Jfeelクリニックは、2025年10月31日までの期間限定で、イタリア製高周波マシン「ONDA(オンダ)」を用いた最新リフトアップ施術「ONDAリフト」の導入記念イベントを、弘大店および2025年9月末オープン予定の江南店にて実施。

Jfeelクリニック「ONDAリフト」導入記念イベント

提供期間 ： 2025年10月31日(金)まで

提供時間 ： 平日／10:00〜20:00、土曜日／10:00〜17:00

施術内容 ： ONDAマシンによるフェイス＆ボディリフトアップ、脂肪分解、肌質改善

場所 ： ・弘大店

・江南店(9月末オープン予定／詳細はWEBサイトにて告知)

料金 ： フェイスリフト9万ウォン〜、ボディリフト13万ウォン〜

顔・ボディのリフトアップや脂肪分解、肌質改善までを短時間・低刺激で叶える本施術を、特別価格で提供。

利用者の「大事な日」に向けた即効ケア需要に応えます。

Jfeelクリニックはリフトアップ経歴10年以上の専担医師が個人別の顔の形と肌の状態に合わせて施術プランを立てることで有名です。

近年、美容医療に対する関心が高まり、特に「即効性」と「ダウンタイムの少なさ」を重視する傾向が強まっています。

一方で、従来のリフトアップ施術は痛みや腫れ、長期のダウンタイムが課題となっています。

Jfeelクリニックでは、こうした悩みに応えるべく、イタリア製の最新高周波マシン「ONDA」を韓国でいち早く導入。

顔だけでなくボディの部分痩せやライン改善にも対応し、幅広い世代の女性や男性が“自分らしく輝く”ための新たな選択肢を提案します。

ONDAリフト

■ONDAリフトが叶える“即効リフト”と“痛み最小限”の理由

・2.45GHzマイクロウェーブ技術

ONDAは、真皮から皮下脂肪層まで均一に加熱することで、コラーゲン生成と脂肪分解を同時に促進。

肌のハリやフェイスラインの引き締め、部分痩せを短時間で実現します。

・ダブルクーリングシステム

施術中は表皮を冷却しながら深部のみを加熱。

これにより痛みや火傷リスクを最小限に抑え、ダウンタイムもほぼ不要です。

・フェイス・ボディ両対応ハンドピース

3mm(真皮層ターゲット)は肌のハリ・小ジワ改善、7mm(脂肪層ターゲット)は二重あご・二の腕・お腹などの脂肪ケアに最適。

顔と体を同時にケアできるのも大きな特長です。

・安心のカウンセリングとアフターケア

日本語対応スタッフが在籍し、施術前後の不安や疑問にも丁寧に対応。

韓国美容医療が初めての方も安心です。

イベント詳細

■店舗概要

＜Jfeelクリニック／弘大店＞

所在地 ： ソウル特別市 麻浦区 洋路166 未来プラザ 5階＆7階

アクセス： ホンデ入口駅8番からすぐ ※駅に直結

営業時間： 平日／10:00〜20:00、土曜日／10:00〜17:00

