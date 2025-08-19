好相性のロッキーズ戦＆クアーズフィールドで勝利ならず

【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場。4打数2安打の活躍を見せたが、チームはサヨナラ負けを喫して連敗が3でストップした。

大谷は相手先発フリーランドと対戦した第1打席では右前へ運び、3試合連続安打とした。2回に2死三塁で第2打席を迎え、中前にはじき返してマルチ安打とした。

2番手ヒルと対戦した5回の第3打席では、外角の直球を捉えるも、二塁ベース付近に守っていた遊撃手に飛びついて好捕された。7回1死の第4打席では3番手左腕ペラルタの前に空振り三振に倒れた。

先発した山本は7回4安打6奪三振3失点。3者凡退のイニングを5度作ったが、3回に四球と連打で2失点。1点リードの7回には同点ソロを浴び、勝敗はつかなかった。

ドジャースは7回以降、1安打と打線が沈黙。最終回にロブレスキーが1死からトーバーに二塁打を許すと、バーナベルに中前適時打を浴びてサヨナラ負けとなった。（Full-Count編集部）