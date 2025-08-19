シント＝トロイデン後藤啓介が決勝点、山本理仁からのクロスを右足ボレー

ベルギー1部シント＝トロイデンは現地時間8月17日、リーグ第4節でラ・ルヴィエールに2-1で勝利した。

決勝点を決めたのは、今夏新加入のFW後藤啓介。クラブ公開のインタビューで「きょうは決めれるな」と思って臨んだと明かした。

昨季は残留争いに巻き込まれていたシント＝トロイデンだが、今季は開幕3試合で2勝1分と幸先のいい滑り出しを見せている。ホームにラ・ルヴィエールを迎えた一戦は前半20分に先制し、後半に追いつかれる展開で試合は進んだ。

アンデルレヒトから期限付き移籍で今季加入した後藤は、後半12分に途中出場。すると、1-1で迎えた後半アディショナルタイム1分、MF山本理仁からのマイナスのクロスを右足のボレーでゴールへ叩き込み、チームを勝利へと導いた。

試合後のインタビューでは「きょうは決めれるなというか、相手は去年2部で戦っていたチームですし、点も取っていたので、今週は絶対点を決めれるなと思っていた」と語った後藤。金髪にイメチェンし、量産体制が期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）