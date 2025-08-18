ロシアのプーチン大統領との会談を経てすっかりロシアよりの立場に戻ってしまったアメリカのトランプ大統領ですが、19日未明にはトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談も控えています。今度こそ、和平への道が開けるのでしょうか。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「米露“協調”でウクライナ和平は？」をテーマに解説します。

◇

アメリカ・アラスカ州で行われた首脳会談では、プーチン大統領はレッドカーペットで出迎えられ、2人は固く握手を交わしました。上空ではアメリカ軍のB2爆撃機が出迎える異例の好待遇のなか、記者団から質問が飛びました。

――プーチン大統領、停戦に合意しますか？ 民間人の殺害をやめますか？

この時、プーチン大統領はジェスチャーをしました。「聞こえない」という意味だったのでしょうか。

そして、トランプ大統領に促されて大統領専用車「ビースト」に乗り込みました。これも異例の待遇です。

ノーベル平和賞を狙うトランプ大統領のなんとかして前に進めたいとの思いもにじみます。しかしそもそも、停戦の条件をめぐっては、ロシアとウクライナで大きく食い違っています。

プーチン大統領は停戦の条件として、ウクライナに「領土の一部を放棄すること」を突きつけているといいます。一方でウクライナ側は、無条件での「即時停戦」を求めています。

トランプ大統領はもともと、ロシア寄りの立場でした。しかし、戦闘の終結に向けて交渉を始めることで合意したはずのロシアが、ウクライナへの侵攻をやめず態度を一変。会談前にはロシアが停戦に応じない場合、ロシアと取引を続ける国に関税を課すと圧力を強めていました。

2時間半以上に及んだ会談の会場には、「平和の追求」と書かれていました。ではどう、平和が追求されたのか、会談後の会見で両首脳は次のように述べました。

トランプ大統領

「非常に生産的な会談だった。多くの点で合意に至った」

プーチン大統領

「我々の会談は建設的な雰囲気で極めて有益なものだった」

会見では、会談の具体的な内容はわかりませんでしたが、プーチン大統領は「問題解決には、危機の根本原因を全て取り除く必要がある」とも述べています。ウクライナの非軍事化など、事実上の降伏を求める従来の主張を繰り返しました。

また、トランプ大統領は会談後、SNSで「戦争を終わらせるには単なる停戦合意ではなく、和平合意に一気に進むのが最も有効な方法だ」と主張しました。

ウクライナやヨーロッパはまずは停戦して、その後に和平合意を結ぶことを目指しています。一方でロシアは、和平合意を結ぶまでは戦闘を続ける姿勢です。

トランプ大統領はこれまで、ウクライナやヨーロッパのように即時停戦を求める姿勢でしたが、プーチン大統領との会談を経てロシア寄りの姿勢に方針転換し、会談前にちらつかせていた関税などの制裁についても「今すぐに考える必要はない」と取り下げています。

では、どうすれば「和平合意」を結ぶことができるのでしょうか。

会談でプーチン大統領が示したとされる案が「ウクライナの一部、東部ドンバス地方全域をロシアに明け渡せば戦闘を停止する」というものです。

ニューヨーク・タイムズによると、トランプ大統領は会談後、ヨーロッパの首脳らに、このプーチン大統領の案に賛成する考えを伝えたといいます。

日本時間の19日午前2時すぎにはトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談が行われる予定で、ポイントは「領土」と「安全保障」です。

ゼレンスキー大統領は会談を前に17日、ヨーロッパなど各国首脳と協議し、武力による国境線の変更を認めないなど会談に向けた立場を改めて確認しました。

一方のトランプ大統領は自身のSNSを更新し、「彼が望めばロシアとの戦争をほぼ即座に終わらせることができるし、戦い続けることもできる」と投稿。「ウクライナがNATOに加盟することもない」として、ゼレンスキー氏を突き放すような姿勢も見せています

こうしたなかでゼレンスキー大統領はどうするのか、アメリカの政治に詳しい明海大学・小谷哲男教授に聞きました。

まず領土の話について、トランプ大統領は、プーチン大統領の案である「東部ドンバス地方の明け渡しを求めると思います」ということです。ただ、ゼレンスキー大統領としては「憲法上の制約もあり、受け入れるのは極めて困難」だといいます。一方で「真正面から拒否するのも難しい」と指摘しています。

今回は、2月の会談のように口論となるような状況を避けるため、ヨーロッパの首脳陣が会談に同席する予定で、ゼレンスキー氏がトランプ氏から一方的に譲歩を求められる展開を阻止する狙いがあるといいます。

また、和平合意した後のウクライナの安全をどう保証するのか。アメリカ側は、ウクライナにNATO並みの安全保障を提供することでプーチン大統領と合意したと前向きな姿勢を見せていて、今後の和平に向けた大きなポイントとなりそうです。

プーチン大統領は現在の有利な戦況を背景に今後も強気な姿勢を崩さないとみられていて、依然、和平に向けた道筋は見通せないのが現状です。

（2025年8月18日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、 日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。(日テレ調査報道プロジェクト)