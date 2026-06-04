４日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で福島市の住宅街に現れ、４人にけがを負わせた末に電子機器メーカーの工場の一室に市が閉じ込めていたクマが３日、部屋から抜け出し、工場の敷地外に逃げていることを報じた。福島市が緊急銃猟の態勢を解除して捜索し、住民らに警戒を呼び掛けている現状にキャスターの大越健介氏は「クマという生き物はこんなことまでするのか？と驚かされま