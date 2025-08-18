FCNTは、スマートフォン（スマホ）「arrows Alpha（アローズ アルファ）」を2025年8月下旬以降に順次発売する。

アップデートでAIが続々進化

AI（人工知能）機能を搭載。グーグルの生成AIアシスタント「Google Gemini」に加え、名前が分からない・存在に気づきにくい機能や設定を見つけて教えてくれるなど、本機を快適に使いこなせる「arrows AI」を備える。

また秋冬には、スマホにたまった「LINE」などの通知を要約してくれる機能、文字や写真からオリジナル画像や壁紙を生成する機能などをアップデートで実装予定とのことだ。

約5030万画素・広角、約4990万画素・超広角の2眼カメラを背面に、約4990万画素カメラを前面に装備する。AIが高い精度で人や物を抽出し、自然な背景ぼかしを行う「AI背景ぼかし」などの機能を搭載する。

容量5000mAhのバッテリーを内蔵。約35分で100％充電できる急速充電にも対応する。独自の充電制御技術によりバッテリーの劣化を抑え、5年後でも初期容量の80％が維持可能だという。

約6.4型有機ELディスプレイを搭載。OSは「Android 15」をプレインストールする。メモリーは12GB、内蔵ストレージは512GB、microSDXC（最大2TB）に対応する。IPX6/8/9防水、IP6X防塵、MIL規格の耐衝撃性能を備える。

カラーはホワイト、ブラックの2色。

なお、SIMフリーモデルを、8月28日より全国の家電量販店およびMVNO（仮想移動体通信事業者）各社から順次発売する。