【犬とお出かけ　長浜1泊2日モデルコース】レトロを感じる街歩きと温泉、体に優しいグルメを巡る、情緒と癒しの満喫コース♪ 黒壁スクエア～39FACTORY～須賀谷温泉

「犬とお出かけ #長浜1泊2日モデルコース」のご紹介！

今回は、歴史を感じるレトロな街歩きといにしえの温泉、体に優しいグルメを巡る、情緒と癒しの満喫コースです。

モデルコースの情報提供をしてくれたのはきなりくん（@kina_pom.86）です♪

きなりくん素敵なレポートをありがとう！

それではモデルコースのご紹介です！ マナーを守って愛犬とおでかけを楽しんでくださいね！

犬とお出かけ 長浜1泊2日モデルコース【散策】「黒壁スクエア」で古い街並みに包まれながら食べ歩き♪レトロな町並みがすてきだね～

「黒壁スクエア」は、黒壁銀行の名で親しまれた古い銀行を改装した「黒壁ガラス館」を中心とした、北国街道沿いに広がる街並みの総称。

風情ある通りの景色には、ガラスショップやギャラリー、体験工房、レストランやカフェが点在し、散策しながらショッピングやグルメを楽しめます。

ペットキャリーや抱っこで、わんこも一緒に入店できるお店もありますよ◎

おいしそうな匂いがするね～

＼飼い主様からコメント／

お土産もグルメも楽しみました。とくに、おにぎりは出来立てのホカホカで、寒い季節の食べ歩きにぴったりでした。

いろんなお店に一緒に入ったよ

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「黒壁スクエア」

・住所 滋賀県長浜市元浜町12番38号・公式HP https://www.kurokabe.co.jp/・公式Instagram https://www.instagram.com/kurokabesquare/【食べる】体にやさしいメニューが揃う「39FACTORY」で心も体も休憩タイムわんこの絵がいっぱいの看板の前で写真を撮ったよ

「39FACTORY」は、長浜駅から徒歩３分。地元滋賀の米粉を使った創作デリやドリンクをテイクアウトで楽しめるカフェです。

イートインスペースもあり、店内・テラス席ともにわんこOK◎

出典：公式Instagram@39factory.biz

ランチメニューのほか、焼きたての「クリスピーナメンチカツ」や「近江の恵ふわ餅パイ」、カリッとモチっとした食感がおいしい揚げたての「近江の恵ふわ餅パイ郷米仕立て米チュロス」など、ワンハンドメニューも大人気♪

世界各国から選び抜いた豆を自家焙煎した珈琲や、米糀から作ったオリジナル植物性ライスミルクでつくるスムージーなど、ドリンクにもこだわりが光ります。

とってもおいしそう！

＼飼い主様からコメント／

暖かい店内で、熱々のメンチカツと近江の恵ふわ餅パイをいただきました。餅パイは、甘さともちもち感が絶妙です。店員さんが優しく気さくな方で、おもちゃで遊んでもらったり、わんこに優しいお店でした。

実は、「39FACTORY」はわんこメニューも大充実！

米粉を使った焼きドーナツや、チキンやポークのお食事メニュー、かわいく盛り付けられたバースデイプレートもありますよ♪

出典：公式サイト

店内にはフォトブースもあり、来店の記念にまるでスタジオで撮影したようなおしゃれな写真が残せます。

おしゃれなフォトブースで写真も撮ったよ

お休みは不定期のため、事前に公式SNSで営業状況を確認してから訪れるのがおすすめです。

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「39FACTORY」

・住所 滋賀県長浜市南呉服町9-3・公式HP https://www.39factory.biz/・公式Instagram https://www.instagram.com/39factory.biz/【泊まる】ドッグフレンドリーな「須賀谷温泉」でワクワクのお泊まり♪お気に入りのお宿だよ

戦国ロマン漂う秘湯・須賀谷温泉は、信長の妹・お市の方や浅井長政が湯治に訪れたと伝わる古の名湯。

山里に佇む温泉宿「須賀谷温泉」では、源泉かけ流しの湯と旬の味覚を楽しみながら、歴史に思いを馳せつつ癒しのひとときを過ごせます。

出典：公式サイト

愛犬と一緒に泊まれる客室は、静かな和室と贅沢な専用露天風呂付き客室の2タイプ。

露天風呂付き客室では、伊吹山の薬草を使った香り豊かなお湯に浸かりながら、心ほぐれるひとときを堪能できます。

もちろん、宿自慢の源泉かけ流し温泉も利用できるので、旅の間に両方の湯を味わえるのも魅力ですね♪

出典：公式サイト

大型犬までOK、なんと最大5頭まで一緒に宿泊可能です◎

さらに犬だけでなく、猫や小動物も宿泊OK。犬同伴OKでも猫や小動物は受け入れ不可の宿が多く、普段はどうしてもお留守番になりがち。

「須賀谷温泉」なら家族みんなで一緒に旅行が楽しめますね♪

お宿のたぬきさんと写真を撮ったよ

夕食はお部屋で、地物食材や旬の厳選素材を取り入れた会席料理を堪能♪

また、「近江牛のすき焼き」をはじめ、季節感あふれる料理を、食事会場で楽しむこともできます。

※宴会場へはわんこは入れません。お部屋で留守番となります。

朝食は食事会場での提供となりますが、有料でお部屋食に変更することもできます。

ご飯の時間もずっと、お部屋で一緒だったから嬉しかったよ

「ずっと一緒にいたい！」という甘えん坊なわんことの旅行でも、安心して過ごせますね。

＼飼い主様からコメント／

今回、2回目の宿泊です。スタッフ皆さん優しくて、ゆっくり楽しく過ごすことができました。また宿泊したいお宿です。

地元の銘菓だよ♪

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「須賀谷温泉」

・住所 滋賀県長浜市須賀谷町36番地・公式HP https://www.sugatani.co.jp/・公式Instagram https://www.instagram.com/sugatanionsen/まとめ

以上、長浜1泊2日モデルコースのご紹介でした♪

きなりくん、素敵なモデルコースのレポートありがとう♡

愛犬とのおでかけの参考にしてくださいね！