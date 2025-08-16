パパ猫だって休みたい！？ YouTubeチャンネル「The Fluffiest」では、子猫を避けようとするパパ猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「パパ猫疲れてるのかな」「子猫かわいすぎる」の声が続出しました。

パパ猫「ここにも来たのニャ？」

注目を集めたのは「Dad Cat Ignores Tiny Kittens. Part 2 [Try not to Laugh]」という動画。向かい合って座っているパパ猫と子猫のショットでスタートです。足をピーンと伸ばしてパパ猫に近づく子猫の姿がいとおしいですね。

パパ猫が場所を変えても、子猫は諦めずに追いかけていきます。真正面を見つめて、子猫を見ようともしないパパ猫。それでもお構いなしに、子猫はパパの首元をペロペロとなめて、離れようとしません。

「ここにも来たのニャ？」とちょっとうんざり顔のパパ猫。そんなパパの気持ちに気付かない子猫は、「パパ〜遊んでニャー！」と元気いっぱいです。

「どうしたらパパと一緒に遊べるかなあ」と子猫同士で相談でもしているのでしょうか。しかし、パパ猫は机の下に逃げ込んでしまいました。「もうゆっくりさせてニャ〜」と言いたげな顔で……という展開です。

動画を見た人からは「パパ猫だって休みたいときはあるよね」「なんてほっこりする動画なんだ」といった声が寄せられていました。パパ猫と子猫のかわいい攻防戦を、ぜひ動画でご覧ください。