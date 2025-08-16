岡野あつこ氏「突然の離婚宣言には“演出”を！夫の両親を味方につける極意を伝授」
YouTube番組『突然の離婚宣言…逆転するための“家族巻き込み”テクニック！』で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、夫から突然「離婚したい」と告げられた際の対処法について語った。岡野氏は「突然、離婚したいと言われたら奥さんはパニックになる」と、多くの女性が直面する混乱とショックのリアルな心理を指摘した上で、「だからこそ冷静になって、誰を味方につけるかを考えることが大切」と強調する。
その中で最も効果的な方法のひとつとして、岡野氏は「夫の両親を味方につける」ことを推奨。「夫の悪口や不平不満を言うのはタブー。夫のご両親に相談するときは、『私は夫のことをとても大切に思っている』『何か原因があったのなら自分も反省したい』と謙虚な姿勢を見せることが、協力を得るカギになる」とアドバイスした。
また、夫の両親に協力を求める際の“演出”も大切だとし、「困っている本気度を涙ぐみや声の詰まりで表現し、心からご両親の助けを願うスタンスで臨むと、案外一肌脱いでくれるご両親が多い」と岡野氏は具体策を指南。「『私はあの時●●家に嫁ぐ決意をしました』と両家への思いやルーツを伝えることも重要」だと語った。
さらに、自分の実家の親からも「うちの娘の至らない点はあるかもしれませんが、よろしくお願いします」と頼んでもらうことを付け加えるのも有効だとしつつ、「ただし、実家の親の性格によっては逆効果もありえるので状況をよく見極めて」と注意喚起も忘れなかった。
最後に岡野氏は「ご両親がしっかり息子に愛を持って伝えてくれることで、離婚を回避できる確率は半分以上あります。ご両親の力は百人力、諦めないでほしい」と締めくくり、「悩んでいる方はぜひ離婚救急隊に相談を」と呼びかけた。動画は「チャンネル登録・いいね拡散お願いします」とアピールして幕を閉じた。
