¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Î¡È¤Ï¤È¤³¡É¥â¥Ç¥ë¤¬°úÂà¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¾Þ¢ª¶½Ê³¤Ç¡È¤¿¤À¤Î¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¡É²½
8·î14Æü¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç²Î¼ê¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¡Ê36¡Ë¤¬Åìµþ¡¦Zepp Diver City¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤ËÌó2500¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£¼èºà¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤º¡¢Æ»½Å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÌ©¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤ÆÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎOG¤¿¤Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ»½Å¤ÈÆ±¤¸¤¯¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î6´ü¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤ÏInstagram¤Ç¡Ôº£Æü¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤ò°úÂà¡Ä¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£6´ü¤ÎÆ±´ü¤È¤·¤Æ¼ä¤·¤¤¤±¤É¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤âºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤¤Ç¥¨¡¼¥ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ»½Å¤¬Êé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£5´ü¤Î¹â¶¶°¦¡Ê38¡Ë¤ÏInstagram¤Ç¡Ô¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¯¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Õ¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ô¤â¤¦¥Þ¥Â¤ÇÂº·É¤Ç¤¹¡Õ¡Ô¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡¢Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Ã¤Æ¡Õ¤ÈÀä»¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ô¤Û¤ó¤È¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤À¤è ¤µ¤æ ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ç¤¹ ºÇ¹â¡ª¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ»½Å¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Æ»½Å¤È·ì±ï´Ø·¸¤ËÅö¤¿¤ë¿ÍÊª¤â¡¢°úÂà¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤ÏÆ»½Å¤Î¡È¤Ï¤È¤³¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»½Åº´ÊÝ¡Ê34¡Ë¤À¡£
º´ÊÝ¤Ï2015Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÊü²Ý¸å¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤ÎÀµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Æ»½Å¤È¤Î´ÖÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±ó±ï¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤È¤³¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢Æ»½Å¤È¤Ï¡Ö¿ÆÆ±»Î¤¬Ï¢Íí¤ò¤È¤ëÄøÅÙ¡×¤ÇÊª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¸«¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ´¤ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º´ÊÝ¤Ï15Æü¡¢X¤Ç¡Ô¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹´é¤Î³¨Ê¸»ú3¤Ä¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÊÂ¤Ù¡¢Æ»½Å¤Î°úÂà¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤Î¡ÖÆ»½ÅÁê°¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ô¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤ãÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤´¶³Ð¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐÈ¢¤ß¤¿¤¤¤ËÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤¬¤Ò¤È¤ÄËë¤òÊÄ¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡Õ¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ô¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡Ä ¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¤«¤é¡È´Ó¤ÄÌ¤¹Èþ³Ø¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹ 22Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡Õ
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¤â¡¢º´ÊÝ¤Ï¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Ç¡Ô¤¤Î¤¦¤ÎÌë¤â¤µ¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀÆü¤«¡Á¡Ä¡Ä¤¢¤¡¡ÁÆüÉÕ¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ14Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤¦¤¥¡Á¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Õ¤È¹ðÇò¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ô¤Ç¤âº£Ìë¤Ïº£Ìë¤Ç¤µ¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤éÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»þ¤ËËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ªÌ´¤«¤é³Ð¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡ª¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¤Ç ¤Þ¤À¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ºÇ¸å¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤¿»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÆÀÌ¤Î¿´¤Ë¤â¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£