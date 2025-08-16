14歳の長男から1歳の五男まで、7人の子どもたちとの日常の様子を発信しているYouTubeチャンネル「大家族☆あさちゃんねる」が13日に投稿した動画で大家族料理を紹介した。

【映像】8人目妊娠中ママが作る大家族ごはん

遠くに住んでいる親戚に、子どもたちの様子を見てもらうためや、家族との生活を動画として残しておきたかったという理由からYouTubeを始めたという「大家族☆あさちゃんねる」のママ。現在、約1万2000人がチャンネル登録している。5月16日に投稿した動画では、「実は現在妊娠しています」と、第8子の妊娠を明かしている。

YouTubeチャンネルで紹介された大家族料理

8月13日は「【大家族】妊婦ママ 夏休みの1日大家族ご飯作り食費を抑えながら毎日献立に悩む日々」というタイトルの動画を投稿。子どもたち一人一人のワンプレートに、焼き肉やサラダを盛り付けた晩ごはんや、オムライスプレートなどの大家族ごはんを紹介している。

この動画に「料理上手」「いつも手際よく料理されてて、しかも妊娠中とは思えない」「毎日おつかれさまです！」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）