◇米男子ゴルフツアー BMW選手権 第2日（2025年8月15日 米メリーランド州 ケーブズバレーGC＝7601ヤード、パー70）

プレーオフ第2戦の第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われた。第1ラウンドを12位で終えた松山英樹（33＝LEXUS）は6バーディー、ボギーなしのこの日最少64で回り、通算7アンダーの4位に順位を上げた。首位と7打差。 松山と同組で回ったロバート・マッキンタイア（29＝英国）が14アンダーで単独首位をキープした。

松山が隙のないゴルフで優勝戦線に浮上した。パー5の4番はグリーン右のバンカーから1・8メートルに寄せてバーディー。5番で2メートルにつけて連続で伸ばした。

後半もショットがキレキレ。301ヤードの11番パー4では1オンに成功し2パット。237ヤードの13番パー3は2メートルへ。15番は10メートルのスライスラインをねじ込んで、214ヤードの17番パー3は1・5メートルにつけて伸ばした。

度々訪れたピンチも小技でしのいだ。2番はグリーン手前から1メートルに寄せて、10番はグリーン右ラフから1メートルへ。グリーン右バンカーに打ち込んだ12番でも50センチにつけるバンカーショットを披露。18番でも左バンカーからピン側1・5メートルに止めてパーをセーブした。

36ホールを終えてボギーなしはフィールドで松山だけ。週末のさらなる追い上げが期待できそうだ。