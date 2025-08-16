»Å»ö¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡ÖºÇ½é¤Î¥ß¥¹¡×¤È¤Ï¡©
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4400¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö°ìÀ¸³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ä»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¤Ê¤¼»Ï¤á¤¿¤Î¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í¤â¥¢¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤âºÑ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Äø¤Ê¤¯ÄäÂÚ¡£´üÆü¤¬¥º¥ì¡¢¼êÌá¤ê¤¬Ï¢º¿¤·¡¢Ã¯¤âÁ´ÂÎÁü¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö²ó¤é¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¡×¤Ë¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤²ÃÊ³¬¤Ç¤Û¤ÜÉ¬¤º¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½é´üÀß·×¤Ç¤ÎÀþ°ú¤ÉÔÂ¤Ç¤¹¡£
½é´ü¤Î¥ß¥¹¡§ÌÜÅª¤È´°Î»¾ò·ï¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ö¤Þ¤ºÆ°¤³¤¦¡×¤ÇÁö¤ê½Ð¤·¡¢ÌÜÅª¤¬¿Í¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤Çóòó÷¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤Î»Å»ö¤Ï²¿¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð´°Î»¤«¡©
¡¦À®²ÌÊª¤ÏÃ¯¤¬¡¢¤¤¤Ä¡¢²¿¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤Î2ÅÀ¤òÊ¸¾Ï²½¤»¤º¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ò¼á¤Ë»þ´Ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡³«»ÏÁ°¤Ë¡ÖÌÜÅª¤Î°ìÃ×¡×¤ä¡Ö´°Î»¤Î´ð½à¡×¤òÉ¬¤º·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
½é´ü¤Î¥ß¥¹¡§ÀÕÇ¤¼Ô¤¬Û£Ëæ
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¹©Äø¤¬ÉôÌç¤ò¤Þ¤¿¤°¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¤ÇÀÕÇ¤¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤«¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ò·è¤á¤º¤ËÁö¤ê½Ð¤¹¤È¡¢É¬¤º¡ÖÈ´¤±Ï³¤ì¡¦Â°¿Í²½¡¦ÀÕÇ¤ÉÔÌÀ¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¤¥à¥ì¡¼¥óÉ½¡Ü¥Ï¥ó¥É¥ª¥Õ¾ò·ï¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ß¤Þ¤ê¤ä¼êÌá¤ê¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È´¶³Ð¤Ç¸«ÀÑ¤ë¤È¡¢É¬¤ºÃÙ±ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÕÇ¤¼Ô¤ò·è¤á¤Æ¡¢¿ÊÄ½¤ò²Ä»ë²½¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¿ôÃÍ¤Î¤Ê¤¤¿Ê¹Ô´ÉÍý¤Ï´ÉÍý¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢Æþ¸ýÀß·×¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¡ËÜ²»¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯Æ°¤¤¿¤¤¡×¡ÖºÙ¤«¤¤ÄêµÁ¤Ï¸å¤Ç¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾Ç¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¸åÈ¾¤Î½¤Àµ¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´¶¾ð¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¼Ô¤ä¿ô»ú¤òÀè¤Ë·è¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢»Å»ö¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¯ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4400¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×170ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£