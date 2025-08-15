サンダーのジェイレン・ウィリアムズが来日…“すしざんまいポーズ”を披露

オクラホマシティ・サンダーのジェイレン・ウィリアムズが来日し、異国の地でオフを満喫したようだ。つきじ喜代村「すしざんまい」公式Xによって明らかになった。

Xの投稿によると、サンダーの優勝に貢献した男は、築地にあるすしざんまい本陣へ来店。木村清社長と親交を深め、お寿司を食したようだ。

来店した際の動画も公開され、シャンパンを開けると、「ようこそ。来てくださり、ありがとうございました。乾杯！」という木村社長の音頭でスタート。ウィリアムズはカウンターで握りたてのお寿司を堪能し、最後は“すしざんまいポーズ”で記念撮影に応じた。

このオフにはディアンドレ・ジョーダン（デンバー・ナゲッツ）も来日。ジャレット・アレン（クリーブランド・キャバリアーズ）は特別ゲストとして「2025 NBAファイナル パブリックビューイング in 東京」に登壇するなど、複数のNBA選手が日本にやって来た。

【動画】すしざんまい本陣に来店したジェイレン・ウィリアムズ