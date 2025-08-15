この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の実業家・マイキー佐野氏が更新した動画「これ気づいてる？誰も語らない"日本企業が遅れている理由"についてメディアからのメッセージ」では、垂直統合と水平分業という経営用語の本質的な違い、そして日本の産業が国際競争で遅れを取っている本当の理由について、独自の視点で徹底解説した。



冒頭で佐野氏は「日本の自動車産業は海外と比べて水平分業の記事ばかりだ」と指摘。「垂直統合と水平分業が頻繁に対比される理由に、本質的な意味がある」と語り、混同されがちな「水平統合」と「水平分業」の違いに斬り込んだ。



佐野氏によると、「垂直統合は“管理方法”の議論、水平統合は“シェアの獲得戦略”」であり、混在しているニュース記事の多くがそもそも意味を誤解しているとのこと。「管理方法としての議論なら、垂直統合vs水平分業で語るべき」と力説した。



また歴史的背景にも言及し、フォードやロックフェラーなどのアメリカ企業が18世紀末～20世紀初頭に垂直統合による効率化や市場支配力強化を図り、逆に現代ではApple、TSMCなどが水平分業でコスト削減と柔軟性確保を追求してきた事例をわかりやすく紹介。「垂直統合には『リソースを自社に貯めこみ、新産業の創出や供給安定化を狙う』メリットがある一方、資金負担が大きく柔軟性に欠ける」と言及。「水平分業は『外部と役割分担して効率化・コスト削減を目指す』が、専門知識が狭くなりやすい」と違いも明確に説明した。



さらに「なぜ日本で垂直統合が進まないのか」についても、「物流の支配を総合商社が握っている点」や「雇用の保護文化が専門特化を阻んでいること」を挙げ、「だから日本では水平分業が中心になる」と分析。EVで独自の垂直統合を進めるTeslaや中国BYDと日本企業の違いを具体的に示し、「新産業にはリソースの内部化＝垂直統合が強み。社会全体に均等に雇用をもたらすには水平分業が有効」と語った。



動画ラストでは「垂直統合と水平分業は管理システムの議論、水平統合との違いはシェア戦略である。ぜひこの違いをニュースで見抜けるようになれば一歩先を行ける」と締めくくった。