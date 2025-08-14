松浦悠真「秋の訪れ非常に遅く」―猛暑続きに“なかなかこの夏から抜け出せない”と警鐘
8月14日に配信された「【１ヶ月予報】猛暑が止まらず…9月にかけ暑さ猛暑日・真夏日続出 気象予報士解説（2025年8月14日夜配信）」で、気象予報士の松浦悠真氏が、最新の1ヶ月予報について詳しく解説した。松浦氏は「この先も全国高温の予想となっていまして、非常に厳しい暑さとなりそうです」と話し、9月にかけても記録的猛暑・真夏日が続く恐れがあると警鐘を鳴らした。
今回発表された1ヶ月予報では、北日本から西日本まで高温の確率が80%、奄美・沖縄も70%と、全国的に異例の高温が予想されている。「低温側に触れるということはもうなさそうですね」と述べ、これは秋の訪れがかなり遅くなることを示唆。「真夏がこの先しばらくは続いていくということになっていくそうです」とも強調した。
また、松浦氏は「内陸を中心に40度近い気温になってくる可能性も出てきている」と異例の厳しい暑さに警戒を促した。降水量に関しては、「東北から九州にかけまして平年よりも少ない予想」「高気圧に覆われやすい影響が出てきます」として、特に西日本や関東で晴天続きとなりそうだという。北海道に関しては「意外と平年並みか、ちょっと低温になる時期が出てきそう」としつつも、「そんなに顕著な低温ではなさそう」という。
さらに世界規模の気象変動にも触れ、「インド洋の対流活動活発やラニーニャ傾向が、太平洋高気圧の張り出しに繋がっている」と分析。これにより「台風が少し発達しにくい状況」になっていることも説明した。特に「関東の内陸部では40℃近い気温も来週あたりには予想されている」と述べ、危険な猛暑の到来を強調。「なかなかこの夏から抜け出せない状況になっていくでしょう」と語った。
動画の最後には、「秋の訪れが非常に遅くなりそう」と再び念を押しつつ、水不足の解消が難航している現状についても指摘。「この先、全国高温の予想が出ております」と視聴者に注意を呼びかけた。更に、メンバーシップ限定の動画で地域ごとの詳しい解説や最新情報を紹介する予定だとし、「次回の動画もお楽しみに！」と締めくくった。
