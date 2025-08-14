不動産投資アドバイザーの木村洸士氏「金融機関に好かれる自分に変われ！」独自交渉術でフルローン連発、不動産投資の新常識を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「高い金利にはメリットがある!?不動産投資のマル秘テクニック」で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が登場。不動産投資における「金融機関との交渉術」や、融資獲得の極意、さらには人生を逆転させる具体的テクニックについて熱く語った。
冒頭、「金融機関に好かれる自分に変わることで、結果が劇的に変わる」と断言する木村氏は、まず自身のキャリアを踏まえた投資体験や、フルローンやオーバーローンの連発に至った背景を事例を交えて説明。実際に「金融機関に好かれると5億、10億の資産も夢じゃない」と強調し、「金融機関が嫌がるポイントを改善することで、同じ人でも資産拡大のチャンスが広がる」と持論を展開した。
また、融資審査に臨む際の具体的な準備として、「自己紹介資料の作成」や「身だしなみはスーツ＆ネクタイ必須」「ちょっとだけ優しい笑顔の証明写真が効果的」など細部にわたってアドバイス。「融資担当者も結局“対人”なので、いかに好印象を与えられるかを意識して」と指摘する。また「融資を断られても、単に諦めるのではなく“どこを改善すれば次は通るか”情報を引き出し、自分をアップデートせよ」と、粘り強い姿勢の重要性も解説。
個人投資家が陥りがちな「金利ばかり下げようとする」に対し、「金利を少し渡すからフルローンや長期融資を…という“ギブ＆テイク”の交渉スタイルが肝心」と、銀行のニーズにも配慮した交渉方法のコツを伝授。さらに、「自分が落ちても他の投資家を紹介して恩を売るのも次のチャンスに直結する」ことや、「金融機関のノルマ（カード作成や定期預金）に協力する姿勢も好印象につながりやすい」と現場ならではの小技も紹介。「会社の上司より金融機関に恩を売った方が人生が変わる」と思わず本音も飛び出した。
動画終盤、木村氏は「金融機関との交渉や自分自身の見せ方次第で、年間利益1000万円、5億円、10億円の違いが生まれる。物件選びだけでなく、あなた自身も“金融機関に好かれる自分”へとセットで変えていってほしい」と力説。「うまく活用してみんなで資産をバンバン積み上げていこう！」とポジティブにエンディングを締めくくった。
チャンネル情報
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！