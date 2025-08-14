【モンスターハンターワイルズ：修正パッチ「Ver.1.021.01.00」】 8月14日夜または8月15日午前 配信予定

カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」において、修正パッチ「Ver.1.021.01.00」を8月14日夜または8月15日午前に配信する。

今回の修正パッチでは、Ver.1.021アップデート後に発生していた「特定の条件において、ファストトラベルまたはクエスト中に力尽きてキャンプに戻った際、ゲームが強制終了する不具合」を修正。またオンラインプレイ時、鑑定護石に付与されているスキル「広域化」の効果が他プレーヤーに適用されない不具合も修正される。

修正パッチ「Ver.1.021.01.00」が配信されると、反映を促すためのメッセージが表示された後にオンラインから切断される。また、配信日時の詳細は追って発表される。

