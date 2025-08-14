4点リードの5回1死一、二塁からネトに2点適時二塁打を浴び降板

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発登板し、5回途中5安打4失点で降板した。735日ぶりの白星まで“あと2人”も届かず、「あああー」「最後悔しいな「くぅぅ、惜しい」とファンの嘆きも止まらない。

初回、大谷が右翼線三塁打で出塁すると、ベッツの適時打で先制。さらにスミスが2ランを放って3点を先取した。マウンドに上がった大谷は、2回に2点こそ奪われたが、トラウトから2打席連続見逃し三振を奪うなどアウトを積み重ねていった。しかし5−2の5回、連打で1死一、二塁とし、ネトの2点適時二塁打で1点差に迫られたところで降板となった。2番手・バンダがピンチを切り抜けた。

試合前、ロバーツ監督は「ショウヘイは今日5イニング投げる」と話していた。実際に復帰後最長の5イニング目に足を踏み入れたが投げきることはできず、80球で降板。エンゼルス時代の2023年8月9日ジャイアンツ戦以来、735日ぶりとなる白星は遠かった。

ファンは「あとちょっとで勝投手の権利獲得だったんだけど惜しい」「悪夢のような5回だった」「勝利投手まであと2アウトだったんだけどなー」「5回惜しかったなぁ」「さすがに大谷さんも疲れてそうやったな」「大谷さん打たれちった」とガッカリ。また「きっとまた打撃でやってくれるはず」「取られた分を取り返そう！」と打撃に期待する声も多かった。（Full-Count編集部）