コンバース×ワイルド・スピード♡新作スニーカーが登場！

プロテクティブスニーカーの進化系として注目される「CPD（CONVERSE PROTECTIVE DESIGN）」から、2025年秋冬の最新コレクションが登場♡今季は、大人気映画『ワイルド・スピード』と夢の初コラボが実現！劇中車をイメージしたスニーカーは、機能性とデザイン性を兼ね備えたスペシャルな仕上がりに。さらに、人気モデルをベースにした新作も充実のラインナップ。現場でも街でも頼れる“履く道具”の魅力を徹底紹介します♪

コンバース×ワイルド・スピード限定モデル

映画『ワイルド・スピード』との初コラボモデルは、ファン必見の2型が登場！

ALL STAR PS Z HI / FAST & FURIOUS



価格：18,700円

ドミニクの愛車〈ダッジ・チャージャー〉のスーパーチャージャーを、メッシュハトメで再現。ジップ仕様で脱ぎ履きもスムーズに。

サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：ブラック・レッド）

発売：2025年9月発売予定

ALL STAR PS V-3 OX / FAST & FURIOUS



価格：17,600円

ブライアンの愛車をイメージし、シルバー×ブルーのメタリックな配色が魅力。3本のベルクロで快適なホールド感も◎

サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：シルバー・ブルー）

発売：2025年9月発売予定

ダイアナの絵画シリーズが新作登場♡芸術×ファッションの秋支度

定番人気モデルも秋冬仕様に進化

CPDの魅力はコラボモデルだけじゃない！オールスターやワンスターをベースにした本格仕様の新作も多数ラインナップ。

ONE STAR PS



価格：16,500円

1974年誕生の名作を、安全性能つきスニーカーとしてリデザイン。レトロなオレンジがアクセント。

サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：オレンジ）

発売：2025年8月29日より順次発売

ONE STAR PS（継続商品）



価格：16,500円

クラリーノ素材で軽量かつタフ。シンプルカラーでシーンを選ばず活躍。

サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：ブラック・ホワイト／ホワイト・ブラック／ホワイト・レッド）

発売：発売中

ALL STAR PS SIDEGORE HI



価格：16,500円

ナットモチーフのサイドゴアでブーツライクなデザインに。

サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：レッド／グリーン／イエロー）

発売：2025年8月29日より順次発売

ALL STAR PS WG III HI



価格：18,700円

撥水＆防寒の頼れる秋冬モデル。ボアインソール付きで底冷えも防止。

サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：ウィート）

発売：2025年9月発売予定

AEROJAM PS



価格：18,700円

90年代のアーカイブを現代スペックでアップデート。屈曲性とクッション性を両立。

サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：ブラック・ティール）

発売：2025年8月29日より順次発売

機能もデザインも妥協なしのCPD♡

現場で求められる安全性と、ファッションとしてのデザイン性を両立するコンバースのCPDライン。

2025年秋冬コレクションでは、『ワイルド・スピード』との初コラボをはじめ、実用性も高いラインナップが勢揃い♡

着脱のしやすさや防寒・防滑といったこだわり仕様で、働く女性の足元もおしゃれにサポートしてくれます。この秋は、CPDでタフに、そしてカッコよくキメてみてはいかが？