コンバース×ワイルド・スピード♡新作スニーカーが登場！
プロテクティブスニーカーの進化系として注目される「CPD（CONVERSE PROTECTIVE DESIGN）」から、2025年秋冬の最新コレクションが登場♡今季は、大人気映画『ワイルド・スピード』と夢の初コラボが実現！劇中車をイメージしたスニーカーは、機能性とデザイン性を兼ね備えたスペシャルな仕上がりに。さらに、人気モデルをベースにした新作も充実のラインナップ。現場でも街でも頼れる“履く道具”の魅力を徹底紹介します♪
コンバース×ワイルド・スピード限定モデル
映画『ワイルド・スピード』との初コラボモデルは、ファン必見の2型が登場！
ALL STAR PS Z HI / FAST & FURIOUS
価格：18,700円
ドミニクの愛車〈ダッジ・チャージャー〉のスーパーチャージャーを、メッシュハトメで再現。ジップ仕様で脱ぎ履きもスムーズに。
サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：ブラック・レッド）
発売：2025年9月発売予定
ALL STAR PS V-3 OX / FAST & FURIOUS
価格：17,600円
ブライアンの愛車をイメージし、シルバー×ブルーのメタリックな配色が魅力。3本のベルクロで快適なホールド感も◎
サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：シルバー・ブルー）
発売：2025年9月発売予定
定番人気モデルも秋冬仕様に進化
CPDの魅力はコラボモデルだけじゃない！オールスターやワンスターをベースにした本格仕様の新作も多数ラインナップ。
ONE STAR PS
価格：16,500円
1974年誕生の名作を、安全性能つきスニーカーとしてリデザイン。レトロなオレンジがアクセント。
サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：オレンジ）
発売：2025年8月29日より順次発売
ONE STAR PS（継続商品）
価格：16,500円
クラリーノ素材で軽量かつタフ。シンプルカラーでシーンを選ばず活躍。
サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：ブラック・ホワイト／ホワイト・ブラック／ホワイト・レッド）
発売：発売中
ALL STAR PS SIDEGORE HI
価格：16,500円
ナットモチーフのサイドゴアでブーツライクなデザインに。
サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：レッド／グリーン／イエロー）
発売：2025年8月29日より順次発売
ALL STAR PS WG III HI
価格：18,700円
撥水＆防寒の頼れる秋冬モデル。ボアインソール付きで底冷えも防止。
サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：ウィート）
発売：2025年9月発売予定
AEROJAM PS
価格：18,700円
90年代のアーカイブを現代スペックでアップデート。屈曲性とクッション性を両立。
サイズ：23.0～28.0／29.0cm（カラー：ブラック・ティール）
発売：2025年8月29日より順次発売
機能もデザインも妥協なしのCPD♡
現場で求められる安全性と、ファッションとしてのデザイン性を両立するコンバースのCPDライン。
2025年秋冬コレクションでは、『ワイルド・スピード』との初コラボをはじめ、実用性も高いラインナップが勢揃い♡
着脱のしやすさや防寒・防滑といったこだわり仕様で、働く女性の足元もおしゃれにサポートしてくれます。この秋は、CPDでタフに、そしてカッコよくキメてみてはいかが？