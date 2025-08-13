この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

ゆっくり不動産さんが、自身のチャンネルで『【住めるホテル?!】ラウンジ級リビングがある一棟リノベマンションを内見！』と題した動画を公開。発言者のゆっくり不動産さんは、金沢随一の洗練エリア・高林坊にある一棟まるごとリノベーション物件を実際に内見し、そのポイントや魅力を余すところなく語った。



物件資料を眺めていて「むむむ、な物件」に出会ったというゆっくり不動産さん。今回紹介したマンションは、室内や設備面ですっかり現代のライフスタイルにアップデートされており、「これはただのリフォームではなく、暮らしの再編集なんですよね」と“一棟リノベーション”の本質を強調した。



今回の物件は、老舗百貨店や文化施設が集まる“金沢の中心地”高林坊エリアに立地。1階には高級ブランドショップが入居し、まさに「金沢の日常と非日常が交差する」特別な空間となっている。動画の中でも、「もし僕がここに住んだら、スーツでも仕立てて優雅に歩きたい」と理想の暮らしを妄想する場面があり、その魅力を存分にアピールした。



室内は約97平米の2LDK。玄関や廊下、各部屋に多彩な収納がちりばめられており、その様子に「可動式の棚がいくつも取り付けられていて、収納力は申し分ないですね」と舌を巻く。寝室はゆったり10.2畳サイズ、ホテルライクな仕上がりで「照明ラグジュアリーすぎん？さすがは高林坊」とデザインにも感嘆の声をあげた。さらに「奥行きがあるウォークインクローゼットは洋服好きの方にはめちゃくちゃ刺さるんじゃないかしら」と、細部まで住み手目線でチェックした。



リビングダイニングは約26.5畳もの広さで、「これもうホテルラウンジやん」とそのバブリーな解放感に驚きを隠せない様子。キッチンもWパントリーや造作家具による大容量収納、機能美あふれる仕様で「料理という名のアートが始まってしまいそう」と独自の言い回しで完成度を評価。「とにかく収納が多い。しかも、生活感を出さないようなデザインで確保されていたのは驚きでした」と総括した。



バルコニーや洗面・浴室スペースも明るく開放感があり、「浴室がバルコニー側から見えてしまうのが気になるという方は、ブラインドで目隠しできます」と、実際に住むイメージが膨らむ丁寧な説明も。



動画の締めでは「お部屋の間取りやインテリアが異なる素敵なお部屋が他にも用意されているらしいので、気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください」と視聴者を誘導し、「次回も、個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに！」と期待を煽っていた。