この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「『あの時買っておけばよかった』と後悔する前に！50代60代がこれから身につけるべき知識と考え方について紹介します！」で、不動産投資アドバイザーの鳥海翔氏が、投資における「あの時買っておけばよかった」という後悔をなくすための重要な考え方について語った。



動画冒頭、鳥海氏は「最も大切なのは、事後検証。メモを必ず残して、検証できるような状態にしておくこと。これが一番大切です」と強調。さらに、「誰もが“あの時買えばよかった”という経験がある」と自身も投資で感じるジレンマを共有し、「あの時買えばよかった、を“あの時買って本当によかった”に変えることができたら、投資はめちゃめちゃ楽しくなる」と語った。



鳥海氏によれば、投資でプロが未来を完全に予想しているわけではなく、「未来のことなんて、正しく予想することはできないわけなんですよ」と指摘。大切なのは「分からなくても仮説を立てて行動すること」とし、「過去の法則を今に当てはめて投資をしている。こういうことが多いんですね」と、投資で成功している人々の共通点を解説した。



そして「最も大切なのは、事後検証。メモを必ず残して検証できる状態に」と繰り返し強調。なぜそのタイミングで買ったのか、結果どうなったかをできるだけ具体的に記録することで、「一般論ではなく、自分の経験、知識、知恵になる」とし、自身の行動が将来の強みになると語る。



メモの例として、「YouTubeで誰々が今が買い時、と言っていたから買ってみた」→「1週間後-5%」というような記録が役立つとし、「ニュースやインフルエンサーに振り回されない、自分の知恵を増やせる」と自分なりの投資スタイルを作ることの重要性を説いた。



「タイミング投資を狙い過ぎると、中途半端に株を売り”あの時売らなければよかった”と別の後悔が生まれる」と警鐘を鳴らし、「夢を見すぎないこと。積立投資には長期的なリターンの優位性もある」と冷静な視点も。「この考え方は増やすことだけが目的ではなく、考え続けるための手法」として、リスクの取りすぎや一発逆転狙いには注意するよう促した。



動画の最後には、「ポイントはくれぐれもメモを忘れないこと。これを繰り返していけば、あの時投資すればよかった、ではなく、あの時投資してよかったと変われる日がきっと来ます」とまとめ、「今日の動画が皆さんの投資行動の一歩になるきっかけになれば」と締めくくった。