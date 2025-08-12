一平ちゃん、“大人な味”の焼きそば発売　30周年第2弾は“スパイス30種”入り

明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」シリーズの発売30周年を記念し、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 30種のスパイス香るソース味」を9月29日に全国で発売すると発表しました。

希望小売価格は税別236円。

同シリーズは1995年に、「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しいスタイルで登場。香ばしいソースとからしマヨネーズの組み合わせで人気を集め、今年2月20日に発売30周年を迎えました。

記念商品の第1弾「ショートケーキ味」に続く第2弾となる今回は、“30”にちなみ、厳選した30種類のスパイスを配合したソース焼そばです。

味の決め手は、ガーリックやシナモン、ナツメグ、ターメリックなどを組み合わせた特製ふりかけ。ウスターソースをベースにガーリックとオニオンでコクを加えた甘コクソースと合わせ、スパイシーな香りと食欲をそそる刺激を引き立てます。

別添のマヨネーズを加えることで、辛さの中にもコクと旨みを感じられる「一平ちゃんの大人な味わい」に仕上げたといいます。

パッケージには辛さレベルが記されており、5段階のうち3。「小さなお子様や辛みが苦手な方は注意してお召しあがりください」と注意も書かれています。

内容量は119グラム（めん90グラム）で、具材はキャベツ。全国で販売される予定です。

