¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÍè½Õ£×£Â£ÃÁ°¤Ë¡ÖÂæÏÑ±óÀ¬¡×·èÄêÅª¡¡¿åÌÌ²¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Îà¹¶ËÉá
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£±Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£³¡½£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£µÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ãù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¡Ö£²£·¡×¤È¤·¡¢£²°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ïº£µ¨ºÇÂç¤Î¡Ö£´¡×¤Ë³ÈÂç¡£Í¸¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´Ø¤ÎÀèÈ¯£³ËÜÃì¤òÎ©¤Æ¤ÆÍýÁÛÄÌ¤ê¤Ë¥¹¥¤¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËËüÇÈ¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤Ç¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²¦¼Ô¤Ï¹²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³²ó¤Ë¶áÆ£¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢£´²ó¤ÏËÒ¸¶Âç¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡££·²ó¤ÏÂåÂÇ¡¦ÃæÂ¼¹¸¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÁê¼ê¤ÎÀï°Õ¤ò¤½¤¤¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂ¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î£¶£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¶¯¤µ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¡ÖÀ¤³¦É¸½à¡×¤òµá¤á¤ëÁí¿ã¤Ë¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉ£³Ï¢Àï¥¹¥¤¡¼¥×¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÇÆ¸¢¤Ï¼Â¼Á¾å°Ì£²¶¯¤ÎÁè¤¤¤Ç¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÏºÇÃ»£±£´Æü¤Ë¤âÅÀÅô¤¹¤ë¾õ¶·¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤À¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¤â¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÍè½Õ¤Ë¡ÖÂæÏÑ±óÀ¬¡×¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÂ¦¤«¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÍ×ÀÁ¤â¤¢¤ê¡¢£²£°£²£¶Ç¯£×£Â£Ã¤ËÎ×¤àÂæÏÑÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤ÆÅÏÂæ¤·¡¢£Ã£Ð£Â£Ì¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¤Ç¤¢¤ëÃæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤âÁÈ¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÂæÏÑ±óÀ¬¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¸À¤¨¤ë¡£¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç³¤³°»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤«¤é¤À¡£º£¡¢ÂæÏÑ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ç°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡£À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤«¤Í¤ÆÂæÏÑµå³¦¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Àè¹ÔÅê»ñ¤¬·ë¼Â¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ÍË¾Áª¼ê¤é¤¬à°ÕÃæ¤ÎµåÃÄá¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Î£Ð£Â½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î»êÊõ¡¦Â¹°×âýÅê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤Ï°ìºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÆþ¤ê¡£¶áÇ¯¡¢ÍË¾³ô¤ÎÂ¿¤¤ÂæÏÑµå³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î°ïºà¤È¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤ÌÌ¤Ç¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹Ãæ¤Ç¡¢£×£Â£ÃÄ¾Á°¤ËÂæÏÑÂåÉ½¤È¸½ÃÏ¤ÇÀï¤¦°ÕµÁ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤µå³¦´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌîµåÇ®¤Î¹â¤¤ÂæÏÑ¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍË¾³ô¤Ø¤ÎÁÊµáÎÏ¤â¹â¤Þ¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤âÂæÏÑ¤ËÇ®»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö£Î£Ð£Â¤Ê¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë£Î£Ð£Â¸ø¼°Àï¤òÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÀÄ¼Ì¿¿¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿åÌÌ²¼¤ÇÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£