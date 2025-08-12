10試合連続マルチ出塁のソフトバンク・近藤健介(C)Getty Imagesソフトバンクは8月11日の日本ハム戦（みずほぺいぺいドーム）に3-1で快勝。首位攻防戦3連戦3連勝を飾り、2位・日本ハムとのゲーム差を「4」に広げた。【動画】もはや人間国宝？近藤健介の同点タイムリーをチェック先発の大関友久が初回、日本ハム・万波中正に右越え18号ソロを浴びたが、慌てる必要はなかった。3回、二死二塁から、3番・近藤健介が孫易磊のスプリ