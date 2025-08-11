到着予定は午後4時「絶対に勝って、2回戦に」

第107回全国高校野球選手権は11日、大会第6日目が行われ、第2試合は東海大熊本星翔と北海（南北海道）が対戦。東海大熊本星翔の応援団は昨夜の豪雨の影響で、一部のメンバーが試合開始時点でまだ山口県にいるというハプニングが発生した。

熊本は10日から大雨特別警報が発令されるなど豪雨に見舞われている。一般生徒、チアリーディング部、吹奏楽部、野球部1、2年生の控え選手ら総勢138人を乗せたバスは10日の午後7時45分に出発したものの、関門海峡前で足止めとなり、試合開始時点でバスは山口・周南市付近を走行中。到着は午後4時予定で、試合を応援するのは難しい状況となっている。

それでも三塁アルプスからはブラスバンドが響いた。もともとサポートで演奏する予定だった大阪・東海大仰星の吹奏楽部40人、チアリーディング部の17人、先乗りしていた保護者ら2600人が声援を送っている。

田部俊二副部長は「間に合わない人たちのためにも、絶対に勝って、2回戦に進まなければ」と話した。（Full-Count編集部）