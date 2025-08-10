TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¡¢¶õÃæ¤«¤éÅê²¼¤µ¤ì¤¿»Ù±çÊª»ñ¤¬Ä¾·â¤·¡¢15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃæÅì¤Î±ÒÀ±¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ö¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èÃæÉô¤Ç9Æü¡¢15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¶õÃæ¤«¤éÅê²¼¤µ¤ì¤¿»Ù±çÊª»ñ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¬¥¶Åö¶É¤Ï¡¢»Ù±çÊª»ñ¤Î¶õÃæÅê²¼¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë23¿Í¤¬»àË´¡¢124¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¬¥¶¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþÀ©¸Â¤¬Â³¤­¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëµ²²î¤ä±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ç212¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£