佐久間大介が、Snow Manのドキュメンタリー番組『旅するSnow Man -Traveling with Snow Man-』（日本テレビにて放送/Hulu、ディズニープラスにて配信）より、メンバーの向井康二撮影のオフショット写真を自身のInstagramに大量投稿した。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ラウール、渡辺翔太、深澤辰哉の登場カットも

今回公開された写真は、koji (photo boy)こと、Snow Manメンバーの向井康二が撮影。佐久間の写真を中心としたラインナップとなっているが、一部、ラウール、渡辺翔太、深澤辰哉の登場カットも。

メンバー同士のわちゃわちゃとしたムードや、佐久間の凛々しいカッコ良さが伝わる一方で、被写体の一瞬の動きをとらえるセンスや、ハッとさせる風景の切り取り方、光と影を生かした撮影手法をなど、向井のカメラマンとしての確かな力量にも注目だ。

■「こーじの写真は生きてる」

なお、本投稿には佐久間による「#こーじの写真は生きてる」のハッシュタグが。佐久間は、向井撮影の写真を投稿する際に毎回このハッシュタグを使用しており、佐久間のカメラマンとしての向井に対する信頼が伝わってくる。

■『旅するSnow Man -Traveling with Snow Man-』とは

『旅するSnow Man -Traveling with Snow Man-』は、Snow Manが、沖縄から・北海道まで旅する様子を捉えていくトラベルドキュメンタリー。

旅のテーマは、One for Snow Man, Snow Man for One（ひとりはSnow Manのために、Snoｗ Manはひとりのために）。旅を通して、Snow Man一人ひとりが、Snow Manのために何ができるかを考えていく。

番組情報

日本テレビ『旅するSnow Man -Traveling with Snow Man-』

Episode1：07/27（日）16:25～16:55

Episode2：08/10（日）16:25～16:55

Episode3：09/07（日）16:25～16:55

Episode4：09/14（日）16:25～16:55

Episode5：09/21（日）16:25～16:55

Episode6：09/28（日）16:25～16:55

Episode7：10/05（日）16:25～16:55

Episode8：10/19（日）16:25～16:55

Episode9：10/26（日）16:25～16:55

Episode10：11/02（日）16:25～16:55

※関東ローカル

※Hulu、ディズニープラスで配信（TVerなどで見逃し配信あり）

出演 ：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）