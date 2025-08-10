堀正和校長らが会見で説明

第107回全国高校野球選手権大会に出場している広陵（広島）は10日、堀正和校長が兵庫県西宮市内で会見を開き、今大会の出場を辞退すると発表した。9日夜に広島県内で開かれた緊急理事会で決定。同校理事の1人である中井哲之監督は決議には加わらなかったという。

会見で堀校長は「われわれは、いかなる暴力も認めないという方針を掲げてまいりましたが、今日の事態を招いたことは誠に遺憾で、忸怩たる思いです」と陳謝。緊急理事会には中井監督も出席したが、決議には加わらず他4人の理事で決定したという。中井監督は現時点では辞任はしていないといい、「学校の調査が進むまで、当面指導を控える」と説明した。

広陵をめぐっては今大会開幕後、今年1月に2年生部員（当時）4人が1年生部員（当時）の寮の部屋を個別に訪れ、胸を叩く、頬を叩くなどの暴力を伴う不適切な行為を行い、3月に日本高野連から「厳重注意」の措置を受けていたことが判明した。

7日に行われた旭川志峯（北北海道）との1回戦に勝ち、14日に津田学園（三重）との2回戦に臨む予定だった。（Full-Count編集部）