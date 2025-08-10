32歳伊東純也はW杯シーズンにベルギー移籍を決意

ベルギー1部ヘンクは8月10日、フランス2部スタッド・ランスから日本代表MF伊東純也を獲得したことを発表した。

2022年以来、3年ぶりの古巣復帰となる。背番号はエースナンバー「10」を背負う。

32歳の伊東は2015年にヴァンフォーレ甲府でプロデビューし、柏レイソルを経て2019年冬にヘンクへ加入。22年夏まで背番号7で在籍し同1部では27ゴールを挙げた。22年夏に当時フランス1部のスタッド・ランスへ加入。昨季は33試合で4ゴール5アシストをマークしてチャンスクリエイト数83回はリーグ1位を記録するも、チームは入れ替え戦で敗れて2部降格が決定した。

2日に行われたジャパンツアー最終戦のガンバ大阪戦後には「出ることは出るかなと思います」と退団を明言。1部へのこだわりと問われると「色んな条件とかがあるんで、そういうところを5大（リーグ）でも下の方とか条件が悪かったりっていうのはある。そこ（5大リーグ）には最初はこだわろうとしましたけど、もう年も年なんで、条件のいいとこでっていうのは、選んでいけたら」と話していた。

ベルギーメディア「HLN」によると、移籍金は280万ユーロ（約4億8000万）になる模様。北中米ワールドカップ（W杯）を迎えるシーズンで躍動が期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）