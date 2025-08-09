リーガロイヤルホテル大阪の夏限定ビュッフェで世界を旅する♪

この夏、リーガロイヤルホテル大阪の「オールデイダイニング リモネ」にて、特別な“サマーホリデーディナービュッフェ”が開催されます。2025年8月9日（土）から17日（日）までの期間限定で、世界15か国以上の多彩な料理やスイーツ、ライブ感あふれるスタンドクッキングが楽しめる贅沢なひととき。お子様向けメニューやソファ席も充実しており、親子三世代での夏の思い出づくりにぴったりのビュッフェです。

世界を味わう多彩なライブビュッフェ

ビュッフェの最大の魅力は、ヨーロッパからアジア、南米まで世界15か国以上の料理が楽しめるバラエティ豊かなラインアップ。

ライブキッチンでは、ジューシーな「国産牛ローストビーフ 西洋わさび添え」や、「骨付きバックリブのグリル BBQソース」、さらにチーズのコクがたまらない「ホールチーズで仕上げるアンタルヤ風エビとルッコラのリングイネ」など、目の前で仕上げるパフォーマンスも楽しめます。

大阪名物の串カツや、ジャマイカ風ジャークチキンなどもあり、旅する気分でお料理を満喫できます。

家族連れにうれしいキッズ対応＆特典

小さなお子様連れにもやさしいビュッフェ構成がうれしいポイント。ソファ席や広い通路が完備されており、安心して食事を楽しめます。

お子様が喜ぶ「てまり寿司」や、トッピングが楽しめる自動パンケーキマシンも人気。未就学児は大人1名につき1名無料で利用可能という特典もうれしいですね。

さらに、会員サービス「リーガメンバーズ」のアプリ予約ならお得な料金で利用できるので、事前予約がおすすめです。

スイーツとドリンクも豊富にご用意

スイーツは全18種。トロピカルフルーツのタルトや、ライチとローズのジュレ、マンゴータピオカドリンク“楊枝甘露”など、華やかで夏らしいラインアップが揃います。

ドリンクは約18種で、スパークリングワインや生ビール、ノンアルコールスパークリング、クラフトソーダなど大人から子どもまで楽しめる充実の内容。

飲み放題付きプランなら、夏の夜の乾杯も一層華やかに♪

家族みんなで楽しむ、夏の美食体験を

「サマーホリデーディナービュッフェ」は2025年8月9日（土）～17日（日）までの限定開催。

料金は大人＜フリードリンク付＞13,030円、＜料理のみ＞9,235円。小学生は6,325円。平日利用やアプリ予約でさらにお得に。

親子三世代でくつろげる空間と世界の味覚が詰まった、夏だけの特別なビュッフェを、リーガロイヤルホテル大阪でぜひ体験してみてください♡