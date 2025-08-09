18ºÐÄ¹¿ÈDF¥ì¥ª¡¼¥Ë¤Ë²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬ÃíÌÜ¡Ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï68²¯±ß¤òÍ×µá¤«
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëU¡Ý19¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£9Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥«¥ë¥Á¥ç¥á¥ë¥«¡¼¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥ª¡¼¥Ë¤Ï2006Ç¯12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß18ºÐ¡£¥Ñ¥É¥ô¥¡¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¥»¥ê¥¨C¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢3Éô¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2024Ç¯2·î¤Ë¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£¤·¤«¤·2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢¤«¤é¥Ñ¥ë¥Þ¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î½øÈ×¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥ê¡¼¥°Àï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£196Ñ¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤È¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ì¥ª¡¼¥Ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬´Ø¿´¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï3500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó60²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢4000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó68²¯±ß¡Ë¤òÍ×µá¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ß¥é¥ó¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¤âÆ±Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤È¤ê¤ï¤±Á°¼Ô¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¿ÍDF¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥¦¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë°ÜÀÒ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸å³ø¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢DF¥ä¥ó¡¦¥¢¥¦¥ì¥ë¡¦¥Ó¥»¥Ã¥¯¡¢MF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥¹¥é¡¼¥Ë¡¢FW¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¥¿¥ì¥ß¤ÎÇäµÑ¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«²ò¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
