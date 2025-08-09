ESSEonlineに掲載された記事のなかから、8月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

片づけをしているはずなのに、なぜか家がすっきりしない…なんてことはありませんか？ もしかしたら間違った収納をしているかもしれません。ここでは、50歳から本格的にミニマムな暮らしをスタートさせた、カナダ在住のミニマリストでブロガーの筆子さん（現在60代）に、ガラクタを増やしてしまう収納法について教えてもらいました。

※ 記事の初出は2023年8月。年齢など内容は執筆時の状況です。

1.先に箱やケースを買ってしまう

所持品が多いとき、すべてをきれいに収納すれば、スッキリ生活になると思いますよね？ しかし、間違った収納に走るとガラクタが増え、かえって問題が悪化します。今回は、そんなまずい収納テクニックを7つ紹介します。

まっさきに、収納ケースや箱を買ってはいけません。

上手な収納の最大のポイントは、先に不用品を処分することです。収納のゴールは、必要なものだけを、使いやすいようにしまうことです。

不用品を処分しないうちから収納グッズを買うと、あとでケースが多すぎるとか、サイズが合わないという問題が生じます。また、収納家具や収納ケースがあると、余計なものまで収納するリスクも。

先に「いらないもの」をきれいさっぱり捨てて、その後、必要なら収納グッズを買いましょう。

2.使わないものまでしまう

今後、本当に使う可能性のあるもの、つまり有用なものだけを収納してください。

大昔のものや、壊れたものを捨てることはできても、ほとんど使っていない新品同様のものは捨てられない人がたくさんいます。見た目がきれいだから、「まだ使える大事なもの」「取っておくべきもの」だと勘違いしてしまうのです。

しかし、1のところで書いたように、たとえ新品同様でも、もう使わないものは収納すべきではありません。1年に1回しか使わないものは、本当にもち続けるべきか、しっかり吟味してからしまいましょう。

3.びっしりしまいこむ

上から下までびっしり詰め込むのはやめましょう。クローゼットのバーに並べられるだけハンガーを並べ、服をかけておくと、取り出しにくい上にシワになるし、天然繊維のものなら服が呼吸ができません。

雑誌などでは7割収納が奨励されていますが、取り出しやすさを考えたら、5割収納を目指すのがいいのではないでしょうか？ 5割を目指しても、そのとおりにはならないので、実際は6〜7割になると思います。

中身が一覧できない収納も、できればしないほうがいいです。手前と奥にものを並べると、奥のものが見えないので、デッドストックになりがちです。

4.よく使うものを取り出しにくい場所にしまう

今、部屋に出ているものを全部しまいこめばスッキリするので、なにもかもしまいたいと思うかもしれません。しかし、よく使うものは収納しないほうがいいことも多いです。

しまいこめば、取り出すのに余計な手間がかかります。次に使うものは、取り出しやすい収納を心がけましょう。

使う頻度が高いものは、すぐに手に取れる場所に置いたほうが使いやすいですよね。逆に、あまり使わないものを奥のほうにしまいこむと、ますます使わなくなります。

5.見た目の美しさにこだわりすぎる

雑誌やテレビ番組、インスタグラムには、美しい収納のお手本がたくさんのっています。こうした収納を目指して美を追求しすぎると、使いにくい収納になります。

メディアで紹介される収納が美しいのは、そこで生身の人間が生活していないからです。インスタグラムには、リアルな収納がのっていると思うかもしれませんが、ソーシャルメディアにある写真の大半は、ベストショットです。

すべてをきっちりしまいこんだ完成形しかのっていません。現実には、ものを取り出して、乱れた状態もあることを忘れてはいけません。

メディアの影響を受けすぎて、入れものの形を全部そろえたり、きれいなラベルをつけたり、色ごとに並べたりすることに時間と労力を使いすぎないように。

6.収納術にこりすぎる

収納術にこりすぎるとかえって収納しにくくなります。

私自身、若い頃は雑誌を参考にいろいろな収納術を試したので、こりすぎればこりすぎるほど、非現実的な収納になると身をもって知りました。

20年以上前、幼稚園に通う娘の服をたんすの引き出しにしまうため、立てる収納をしていたことがあります。服が大量にあったので、わざわざネットで検索して、たくさん入る収納を見つけました。毎日、服に四角いボール紙をあてながら、すべて同じ形にたたんだものです。

たしかにこの方法だとたくさん服を収納できましたが、娘が散らかしたあと、たたみ直してしまうのが大変でした。

その後、娘があまり着ない服を捨てたら、特殊なたたみ方をしなくても、適当に丸めて引き出しにつっこんでおくだけで、すべての服を一覧できるとわかりました。

日々の家事の負担を増やさない収納をしてください。

7.捨てるつもりのものまでしまいこむ

収納する前に、まず不用品を処分することをおすすめしましたが、手放すと決めても、リサイクルショップで売ったり、寄付したりするつもりで、すぐには家の外に出さないものも多いですよね。

そのような「近いうちに手放すもの」を、ほかのものと一緒に、普通に収納しないほうがいいです。しまいこむと、その存在を忘れてしまいますから。

できるだけ早く、家の外に出せるように、目につく場所に置きましょう。クルマを使う人なら、トランクに入れるのがいいかもしれません。クルマに乗らない人は、玄関先に置いておけば、次に外に出るときに忘れずに持ち出すことができます。

以上、ものを増やしてしまう収納を紹介しました。繰り返しますが、もう使わないものまでしまうのはやめましょう。きれいにしまったからといって、不用品が、有用なものになることはありません。

筆子さんの著書『50歳からのミニマリスト宣言！』（扶桑社）では、ここで紹介した以外にも、上手なものの減らし方や、ミニマリストになってよかったこと、体と心の健康を保つコツなど、これからの暮らしに役立つ内容をたっぷり掲載しています。