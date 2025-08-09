「残業明けの社会人かと思った」ドッグラン帰りのシーズーが“おじさん顔”すぎて愛おしい！
ドッグランで思いきり走ったあと、車に戻ってふぅっと一息――。
そんな“充実の疲労感”を全身で表現していたのは、まだ0歳のシーズー・はんぺんくん。
X（旧Twitter）に投稿されたその姿は、「人間みたいな顔になってる」「目を閉じてるようで閉じてないのが絶妙」などと大きな反響を呼び、1.5万件以上の「いいね」が集まっています。
■ドッグラン帰りの“くったりフェイス”が話題に
話題となったポストでは、ドッグランで思いっきり遊んだあと、車に戻ってきた直後のはんぺんくんの様子が投稿されていました。
「ドッグラン後の疲れてる犬を見て」
写真に写っていたのは、目を細め、魂が抜けてしまったかのような表情で座り込むはんぺんくん。その姿は、まるで「長時間残業のあと、ようやく帰宅した社会人」と言わんばかりの“疲労感たっぷり”な一枚でした。
このギャップたっぷりの姿に、Xでは「疲れて老けた感じになるの、人間と同じで笑った」「5歳くらい老け込んでるのでは？」「眼をつぶってるようで、つぶってないのがまた良い」など、多くの共感と笑いが寄せられました。
■飼い主さんにインタビュー！「まだ0歳なのに、おじさんみたいな顔で…」
今回のポストについて、飼い主のシーズー はんぺんさんにお話を伺いました。
― ポストへの反響についてはいかがでしたか？
「予想以上にたくさんの人に見てもらって驚きました！」
― バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
「はんちゃん人気者だね〜、まだ0歳なのにこんなおじさんみたいな表情で広まってしまったね、と話してました（笑）」
― ポストへの印象的なコメントがあれば教えてください！
「『残業後に帰宅してる』みたいな引用リツイートに確かに…（笑）ってなりました」
― へとへとのはんぺんくんの姿を見たときのお気持ちを教えてください！
「“疲労感マックス”という表情で、少し心配にもなりました。でも、ドッグランで思いきり走った証拠でもあったので、連れて行って良かったなと思いました」
― ドッグランの後はいつもクタクタになるのでしょうか？
「犬が大好きすぎて、ドッグランでずっと走り回ってるので毎回このようにへとへとになってます（笑）自分の体力を全部使い果たすので、毎回抱っこで帰ることが多いです」
― とっても疲れた表情が何とも言えずかわいいですね…！いつも表情が豊かなのでしょうか？
「いつも表情豊かです。構って欲しい時はムッてしていたり、お出かけの時はとっても笑顔で、見ていて楽しいです」
― はんぺんくんの性格を教えてください。
「とても甘えん坊で寂しがり屋ですが、ちょっぴり頑固な一面もあります」
― 最近のかわいかったエピソードはありますか？
「私が靴下を履いて、鞄を持つと“お出かけだ！”と察知して、玄関まで猛ダッシュします。一緒に出かける気満々な姿がすごくかわいいです」
■豊かな表情で魅了するシーズー・はんぺんくん
シーズー はんぺんさんのXアカウント（@Shih_Tzu_Hanpen）では、他にも表情豊かなはんぺんくんの姿がたくさん紹介されています。
たとえば、「これはおしりを洗われるのが嫌で、助けを求めてるいぬ」という投稿では、お風呂の浴槽の中から「ここから出して……」と言わんばかりの表情を浮かべているはんぺんくんが写っています。
まんまるの目にこめられた訴えるような視線がたまらなく、クスッと笑ってしまう可愛さです。
また、「めちゃくちゃかわいい顔で見上げてきた、歯出とるけど」と綴られたポストでは、首をかしげながら見上げてくるはんぺんくんの姿が。思わず「ずるい！」と声が出そうなほどのあざとさですが、よく見ると小さな歯がチラリ。ギャップのある表情が、より一層チャーミングな1枚となっていました。
はんぺんくんのくるくる変わる豊かな表情には、思わず笑顔になってしまう魅力があります。これからも、日々の暮らしのなかで見せてくれる愛らしいひとコマが、たくさんの人に癒しを届けてくれそうですね。
文＝武川彩香