ケリーは2020、2024年にドジャースで2度のWS制覇に貢献

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日（日本時間9日）、昨季まで在籍していたジョー・ケリー投手について言及した。ニュースはあるかとの質問には「聞いていないよ！」としつつ、「様子を見守ろう」と穏やかな口調で語った。

ケリーはカージナルスでデビューし、その後レッドソックスやホワイトソックスなどでプレー。ドジャースには計5年在籍し、2020、2024年とドジャースで2度のワールドシリーズ制覇に貢献した。

昨オフにFAとなり、シーズン開幕後も所属先は決まっていなかったが、7月に米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演。37歳は「健康な状態で戻ったらプレーするのは1チームだけ。それはドジャース」と古巣での現役復帰を熱望して話題となっていた。

ドジャースは現在、特にブルペン陣に故障者が続出中。ロバーツ監督は「我々のスカウト陣の前で投げたことは知っている。（契約するなら）我々としか望んでいないことも知っている。熱心に練習していることは知っているよ。なので、私が知る前に、君が（ケリー入団を）知るかもしれないね。（ケリーが復帰しても）全く驚かないよ！」と話した。（Full-Count編集部）