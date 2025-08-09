大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪と、イタリアセリエA男子のペルージャのエキシビションマッチ、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025」の大会概要詳細が8日に発表された。

2025年1月に両チームのパートナーシップ契約が締結され、2025年は日本で、2026年はイタリアで開催されることが発表されていた本エキシビジョンマッチ。会場となるのはバレーボール男子世界選手権壮行試合のブルガリア戦でも使用される有明アリーナ（東京都江東区）で、10月7日（火）と10月8日（水）の2日にわたって開催される。

今大会は2025年度も日本代表に選出されており、チームの中心選手として活躍するアウトサイドヒッターの髙橋藍と石川祐希の直接対決が見られるかに注目がかかっている。

また、大会概要と同時にチケット情報も発表されている。チームバスに同乗して、宿泊ホテルへ移動しチームと同じホテルに宿泊できるプレミアム体験ツアーは1,000,000、通常の座席では「On The Court Experience」と題された最も高いものが200,000と、SVリーグと比較すると高額な価格設定となっている。

さらに10月7日（火）の1試合目は地上波フジテレビ系列とフジテレビCS放送で、10月8日（水）の2試合目はフジテレビCS放送で放送されることも決まっている。

日本王者のサントリー vs 欧州王者のペルージャ、そして夢の日本人対決を多くのファンが待ち望んでいる。

■チケット情報（価格はすべて税込）

チームと過ごすプレミアム体験ツアー 1,000,000

On The Court Experience 200,000

コートサイド Experience 150,000

コートエンド Experience 100,000

Select Experience ベンチ裏(1列目) 70,000

Select Experience ベンチ向かい(1列目) 70,000

Select Experience エンド(1列目) 70,000

アリーナサイド ベンチ裏 25,000

アリーナサイド ベンチ向かい 25,000

アリーナエンド 16,000

2Fスタンド サイド 8,500

2Fスタンド エンド 8,500

3Fスタンド エンド 6,500

4Fスタンド サイド 5,500

車いす席 5,000