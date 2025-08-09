ボクシングの「亀田三兄弟」の父でトレーナーの亀田史郎氏がＹｏｕＴｕｂｅ「亀田史郎チャンネル」で、たび重なるリング事故について言及した。

２日に東京・後楽園ホールで開催された興行では、２選手が試合後に都内の病院へ救急搬送。「急性硬膜下血腫」と診断されて開頭手術を受けた。そのうちの１人、神足（こうたり）茂利選手は８日午後１０時５９分に都内病院で亡くなった。５月にはＩＢＦ世界ミニマム級前王者・重岡銀次朗（ワタナベ）が試合後に病院に搬送され、開頭手術を受けている。

史郎氏は相次ぐリング禍に「１つの興行で２人の選手が出てる。同じ日なのよ。その前に（亀田）和毅の世界戦の時に重岡銀次朗が…。いまだに病院なのよ。むっちゃ心配なのよ」と表情を曇らせた。

史郎氏は「ＪＢＣもラウンド数を減らすとか、レフェリーが止めるにしてもな、どこで止めたらええのかも分からんしな。俺は、そこの問題じゃないと思うてんねん。そこ（ルールの変更）は、それでいいねんけど。ジムで練習してスパーリングしてるやろ。その時のことなのよ、全てが。だいたい、ダメージってそこで来んのよ。試合で来たって言うてるやろうけど、蓄積で、スパーリングなのよ」と事故の原因を分析する。

その上で「俺は練習中やと思ってるから。（練習で着用する）大きいグローブは面積広くなるから、揺れるダメージも大きいのよ。なかなかスパーリングで止める、ダウンってないやんか。それが全部、蓄積してきてるのよ。試合で小さいグローブになるから（蓄積されたダメージが）来んのよ」と指摘した。

また、猛暑対策やトレーナーの役割の重要性についても強調する。「暑い時はスパーリングは少なめやねん。『試合控えてる選手はしゃあないやんか』って言うたら、クーラーかけて。『減量どうすんの』と言うたら、それはトレーナーの管理なのよ。一気に減量じゃないやん。徐々に落としていって、ちゃんとコンディションをつくるのは選手プラス、トレーナーやから。ジムもこれは責任持ってやらなあかんと思ってる」と力説した。