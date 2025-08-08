Hearts2Heartsが2aNの新アンバサダーに♪韓国発メイクの魅力とは

韓国発の人気メイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」が、日本でのさらなる展開に向けて、新アンバサダーに注目の8人組ガールズグループ「Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）」を起用！“自分らしさを楽しむ”というブランドフィロソフィーと、Z世代に支持される彼女たちの自由な魅力が共鳴。新たなビジュアルやプロモーション展開にも注目です♪

2aN×Hearts2Heartsがタッグ



2aNは、固定概念に縛られない自由なメイクを提案する韓国発のカラーメイクブランド。

パーソナルカラーや誰かの“正解”ではなく、自分の「かわいい」「きれい」を大切にする哲学が、多面的な魅力を持つHearts2Heartsと見事にリンクしました。

SMエンターテインメント所属で、aespa以来5年ぶりにデビューした彼女たちは、Z世代を中心に大きな話題を呼んでいます。今後、キャンペーンやプロモーションでのコラボに注目が集まっています♡

自分らしさを叶えるアイテム紹介

2aNの注目アイテムは、自分の感性で選ぶカラーバリエーションと高品質。ラインナップは以下の通りです。

ベターミーアイパレット（1色）2,200円（税込）

：繊細なパールと絶妙カラーで、印象的な目もとに。

ピュアグラッシュハイライター（1色）1,430円（税込）

：自然なツヤを演出する軽やかな仕上がり。

デュアルチーク（2色）1,870円（税込）

：内側からにじむような血色感をプラス。

グレイズバウンシングティント（2色）1,540円（税込）

：ぷるんとした質感と鮮やかな発色が魅力♪

カラープレイデュアルライナー（5色）1,540円（税込）

：繊細なラインからポップなカラーまで表現自由自在。

ロングウェアリングファンデーション（4色）1,650円（税込）

：しっかりカバーしながらも、軽やかなつけ心地で崩れにくい。

どのアイテムも、トレンドに敏感な女性たちの「今欲しい！」にぴったり♡

“感覚で選ぶ”メイクの楽しさ♡

2aNのコンセプトは「自分の感性でメイクを楽しむ」こと。Hearts2Heartsのように、好きなスタイルを自由に選び、なりたい自分を表現する。

そんな前向きな姿勢が、毎日のメイクタイムをもっと楽しく彩ってくれそうです。

2aNとHearts2Heartsが描く未来♡

“感覚で選ぶメイク”を大切にする「2aN」と、Z世代に絶大な支持を集める「Hearts2Hearts」のコラボレーションが、これからのメイクに新たな風を吹き込みます。

誰かの真似じゃない、自分だけの美しさを楽しめる時代へ。あなたも、2aNのアイテムで“自分らしさ”をもっと自由に、楽しく表現してみませんか？♡