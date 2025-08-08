ロバート馬場、夏野菜ふんだんに使った“南蛮漬け”レシピ公開 反響相次ぐ「こんな簡単に作れるのか」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、自身のYouTubeチャンネルを更新。「切ってアレして（秘）タレに漬けるだけ♪短時間で味しみしみ【夏野菜の南蛮漬け】ひと手間加えてシャキシャキ感倍増♪」と題した動画を公開した。
【動画】夏バテ予防にも！ロバート馬場、夏野菜ふんだんに使った“南蛮漬け”
概要欄では「今回は夏野菜をふんだんに使った「南蛮漬け」になります♪夏バテで食欲がない時でも、手軽に食べられる常備菜なので、ぜひぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピも披露。
約18分で完成するということなどもあり、ファンからは「常備してると便利ですね」「冷奴に添えたり、ソーメンにのせてもよさそう」「野菜が摂れるのが最高ですね」「こんな簡単に作れるのか」などといった感想が相次いで寄せられている。
