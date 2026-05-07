山猫は眠らない（吹替版）(1993年/アメリカ/99分) (C) 1993 Sniper Productions. All Rights Reserved. Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeは、孤高の狙撃手が活躍するアクション・シリーズの第1作「山猫は眠らない」を、青野武らが出演する吹替版で5月8日21時から2週間限定で無料公開する。主演はトム・ベレンジャー。 「一撃必殺の緊張感、密林に潜む孤高の狙撃手。伝説の始まりを、至高の